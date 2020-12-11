ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тоталитарное государство: в Молодечно правозащитника задержали за Декларацию прав человека

11.12.2020 11:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Международный день прав человека 10 декабря в Молодечно был задержан правозащитник ”Весны" Алесь Капуцкий.



В этот день он вышел в центр города, чтобы раздавать прохожим тексты Всеобщей декларации прав человека.

По информации “Региональной газеты”, Алеся Капуцкого задержали около 17 часов возле "Модуля". К правозащитнику подъехал милицейский автомобиль, задерживали двое сотрудников Молодечненского РОВД Филистович и Бураченок.

В отделении милиции Капуцкий провел несколько часов. Там милиционер Евгений Кевра составил протокол изъятия 35-ти экземпляров Деклараций прав человека, а также составил протокол опроса правозащитника.

Капуцкого пообещали еще раз вызвать в милицию для разбирательства. Не исключено, что будет составлен протокол административного правонарушения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Международный день прав человека 10 декабря в Молодечно был задержан правозащитник ”Весны" Алесь Капуцкий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кац: «Есть много способов выскочить из поезда, летящего в пропасть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика