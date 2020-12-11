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Тоталитарное государство: в Молодечно правозащитника задержали за Декларацию прав человека
Источник материала: Партизан
В Международный день прав человека 10 декабря в Молодечно был задержан правозащитник ”Весны" Алесь Капуцкий.
В этот день он вышел в центр города, чтобы раздавать прохожим тексты Всеобщей декларации прав человека.
По информации “Региональной газеты”, Алеся Капуцкого задержали около 17 часов возле "Модуля". К правозащитнику подъехал милицейский автомобиль, задерживали двое сотрудников Молодечненского РОВД Филистович и Бураченок.
В отделении милиции Капуцкий провел несколько часов. Там милиционер Евгений Кевра составил протокол изъятия 35-ти экземпляров Деклараций прав человека, а также составил протокол опроса правозащитника.
Капуцкого пообещали еще раз вызвать в милицию для разбирательства. Не исключено, что будет составлен протокол административного правонарушения.
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В Международный день прав человека 10 декабря в Молодечно был задержан правозащитник ”Весны" Алесь Капуцкий.
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