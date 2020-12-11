Известный белорусский футболист и тренер Лухвич подписал письмо против насилия и за новые выборы

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский футболист и тренер Александр Лухвич, сейчас — главный тренер женской команды «Минск» — подписал письмо спортсменов за честные выборы и против насилия.



Александр Лухвич. Фото из личного архива

Ранее письмо подписали тренеры Василий Хомутовский, Олег Дулуб, Геннадий Тумилович. Из игроков высшей лиги подпись поставили Дмитрий Байдук, Джемпл Куршубадзе. Также письмо подписала дважды лучшая футболистка Беларуси Наталья Воскобович.

На данный момент под письмом на сайте Свободного объединения спортсменов обработано более 1600 подписей.