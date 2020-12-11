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Предприниматель Скорынин: «У нас есть шансы построить страну, в которой будет хотеться жить»

11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ветеран белорусского бизнеса – о том, почему не уедет из Беларуси.

Предприниматель Скорынин: «У нас есть шансы построить страну, в которой будет хотеться жить»

– Конечно, мне хочется уехать. И хотелось всегда, – пишет Игорь Скорынин. – И причины этого не только в том, что для меня гораздо естественнее западная вежливость при сохранении дистанции, чем наша открытость, на пути к которой необходимо преодолеть колючесть; не только в неумении чувствовать себя здесь «своим» и уж точно не в контрасте между тамошним благополучием и здешней неустроенностью.

Они скорей в усталости от привычного подкожного ощущения глубинной враждебности государства к личности и в острой потребности безусловного признания всеми чувства собственного достоинства каждого.

Но так получилось, что борясь здесь за свою жизнь и обустраивая свой небольшой мир, мы оказались вовлечены в гораздо более масштабный и намного более вдохновляющий проект, чем просто дача-машина-квартира. Похоже, у нас есть шансы построить страну, в которой будет хотеться жить.

Гарантий успеха нет.

И да, мы пока под властью тёмных сил.

Но собственноручно создавать страну своей мечты гораздо увлекательней, чем унаследовать кусочек чужого благополучия, уехав.

Именно поэтому я никуда не поеду.

 
 
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Ветеран белорусского бизнеса – о том, почему не уедет из Беларуси.
 
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