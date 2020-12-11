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Предприниматель Скорынин: «У нас есть шансы построить страну, в которой будет хотеться жить»
11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ветеран белорусского бизнеса – о том, почему не уедет из Беларуси.
– Конечно, мне хочется уехать. И хотелось всегда, –
Они скорей в усталости от привычного подкожного ощущения глубинной враждебности государства к личности и в острой потребности безусловного признания всеми чувства собственного достоинства каждого.
Но так получилось, что борясь здесь за свою жизнь и обустраивая свой небольшой мир, мы оказались вовлечены в гораздо более масштабный и намного более вдохновляющий проект, чем просто дача-машина-квартира. Похоже, у нас есть шансы построить страну, в которой будет хотеться жить.
Гарантий успеха нет.
И да, мы пока под властью тёмных сил.
Но собственноручно создавать страну своей мечты гораздо увлекательней, чем унаследовать кусочек чужого благополучия, уехав.
Именно поэтому я никуда не поеду.
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Ветеран белорусского бизнеса – о том, почему не уедет из Беларуси.
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