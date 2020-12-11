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В интернете появилось новое видео с камер силовиков. На нем ОМОН кроет матом

11.12.2020 11:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Инициатива By_Pol опубликовала новое видео с нагрудных камер силовиков. Они стоят возле Дворца независимости. Все происходит в воскресенье, 23 августа.

Силовики на видео говорят матом. Ругательства сыплются в адрес протестующих: «Снимай, б***дь, крупным планом этих передних ублюдков всех», «надо, чтоб снял вон того у****ка в черном», «фашик е****ный» и т.д.

Обращаясь к одному из демонстрантов, омоновец  говорит: «Иди отсюдова, потому что пострадаешь! Потом будешь ж**у синюю показывать».

В конце видео силовики обсуждают «хрустящие купюры» и сколько бы они зарабатывали, если бы работали, к примеру, кассиром в банке.

– Вот тебя, б***дь, чувство романтики воодушевляет аж п***ц. Шуршащие купюры, б***дь.

– П***ц я шуршащих купюр тут заработал.

– А что, нет? В банке ты б, б***дь, больше заработал? Кассиром, н***й.

– Ну не, н* **й. Я б уже в отделе сидел бы, наверно.

– Там же х***ть надо, а здесь ничего не делаешь.

 
 
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Инициатива By_Pol опубликовала новое видео с нагрудных камер силовиков. Они стоят возле Дворца независимости. Все происходит в воскресенье, 23 августа.
 
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