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Прощание с Вячеславом Кебичем проходит сегодня в Минске

11.12.2020 11:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прощание с Вячеславом Кебичем проходит сегодня в Минске

В столичном Доме офицеров прощаются с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем, сообщает БЕЛТА.

Похоронят его на Восточном кладбище Минска. Вячеслав Кебич скончался 9 декабря. С тяжелым поражением легких из-за COVID-19 его госпитализировали 26 ноября.

В 1985-1990-х годах Вячеслав Кебич работал заместителем председателя Совета Министров, председателем Госплана БССР. В 1990-1994-м был председателем Совета Министров Беларуси. 

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В столичном Доме офицеров прощаются с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем, сообщает БЕЛТА. Похоронят его на Восточном кладбище Минска. Вячеслав...
 
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