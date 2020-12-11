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Прощание с Вячеславом Кебичем проходит сегодня в Минске
Источник материала: ОНТ
В столичном Доме офицеров прощаются с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем,
Похоронят его на Восточном кладбище Минска. Вячеслав Кебич скончался 9 декабря. С тяжелым поражением легких из-за COVID-19 его госпитализировали 26 ноября.
В 1985-1990-х годах Вячеслав Кебич работал заместителем председателя Совета Министров, председателем Госплана БССР. В 1990-1994-м был председателем Совета Министров Беларуси.
ФОТО: БЕЛТА
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В столичном Доме офицеров прощаются с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем, сообщает БЕЛТА. Похоронят его на Восточном кладбище Минска. Вячеслав...
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