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Пять авто столкнулись ночью на трассе М1: погиб пешеход
Источник материала: ОНТ
Авария произошла ночью в Борисовском районе на трассе М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации,
Грузовой DAF сбил мужчину, который, по предварительной информации, перед этим вышел из Volkswagen Polo на проезжую часть – машину 40-летнего водителя занесло в отбойник, и в нее врезался Mercedes-Benz Sprinter. Пострадавший скончался на месте ДТП.
Всего в аварию попали два грузовика, два легковых автомобиля и микроавтобус. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ФОТО: БЕЛТА
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Авария произошла ночью в Борисовском районе на трассе М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова....
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