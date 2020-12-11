Пять авто столкнулись ночью на трассе М1: погиб пешеход

Источник материала: ОНТ

Авария произошла ночью в Борисовском районе на трассе М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Грузовой DAF сбил мужчину, который, по предварительной информации, перед этим вышел из Volkswagen Polo на проезжую часть – машину 40-летнего водителя занесло в отбойник, и в нее врезался Mercedes-Benz Sprinter. Пострадавший скончался на месте ДТП.

Всего в аварию попали два грузовика, два легковых автомобиля и микроавтобус. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ФОТО: БЕЛТА

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