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Пять авто столкнулись ночью на трассе М1: погиб пешеход

11.12.2020 11:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять авто столкнулись ночью на трассе М1: погиб пешеход

Авария произошла ночью в Борисовском районе на трассе М1 БрестМинск – граница Российской Федерации, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Грузовой DAF сбил мужчину, который, по предварительной информации, перед этим вышел из Volkswagen Polo на проезжую часть – машину 40-летнего водителя  занесло в отбойник, и в нее врезался Mercedes-Benz Sprinter. Пострадавший скончался на месте ДТП. 

Всего в аварию попали два грузовика, два легковых автомобиля и микроавтобус. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла ночью в Борисовском районе на трассе М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова....
 
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