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«Капец, я купюр заработал!»: в Сеть слили новое видео переговоров силовиков
Источник материала: Хартия'97
«Капец, я купюр заработал!»: в Сеть слили новое видео переговоров силовиков
Каратели общаются между собой во время Марша 23 августа.
Инициатива
В видео звучит очень много обсценной лексики — силовики разговаривают между собой почти полностью матом.
Вот несколько самых «ярких» цитат:
– Надо солдатов вербовать, пока есть время.
– Я не думаю, что солдаты захотят это повторить, а-ха-ха.
– Наоборот, должны будут воодушевлены этим драйвом, б…ь. Душком адреналина, на… Чувством военной романтики, как говорится.
– (неразборчиво) шуршащей купюрой.
– П…ц, я шуршащих купюр тут заработал.
– А что, нет? В банке ты бы больше заработал кассиром?
– Ну, нет, на…й.
В самом конце «оператор» говорит: «Саня, на Нехту потом скину».
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Каратели общаются между собой во время Марша 23 августа.
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