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«Капец, я купюр заработал!»: в Сеть слили новое видео переговоров силовиков

11.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Капец, я купюр заработал!»: в Сеть слили новое видео переговоров силовиков

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  • 11.12.2020, 11:53
  • 6,458
«Капец, я купюр заработал!»: в Сеть слили новое видео переговоров силовиков

Каратели общаются между собой во время Марша 23 августа.

Инициатива BYPOL, которая объединяет силовиков, ушедших из системы, опубликовала в своем телеграм-канале еще одно видео, снятое силовиками 23 августа, когда они стояли кордоном недалеко от Дворца независимости во время Марша.

В видео звучит очень много обсценной лексики — силовики разговаривают между собой почти полностью матом.

Вот несколько самых «ярких» цитат:

– Надо солдатов вербовать, пока есть время.

– Я не думаю, что солдаты захотят это повторить, а-ха-ха.

– Наоборот, должны будут воодушевлены этим драйвом, б…ь. Душком адреналина, на… Чувством военной романтики, как говорится.

– (неразборчиво) шуршащей купюрой.

– П…ц, я шуршащих купюр тут заработал.

– А что, нет? В банке ты бы больше заработал кассиром?

– Ну, нет, на…й.

В самом конце «оператор» говорит: «Саня, на Нехту потом скину».

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Каратели общаются между собой во время Марша 23 августа.
 
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