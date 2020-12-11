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Байден выдвинул на ключевые посты еще трех женщин

11.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден выдвинул на ключевые посты еще трех женщин

  • 11.12.2020, 11:48
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Байден выдвинул на ключевые посты еще трех женщин
Джо Байден

Избранный президент США анонсировал еще несколько важных назначений.

Избранный президент США Джо Байден объявил еще несколько кандидатов на ключевые посты в своей будущей администрации. Среди них оказались трое небелых женщин, передает «Голос Америки».

В заявлении переходной команды Байдена и Харрис сообщается, что конгрессвуман Марсия Фадж будет выдвинута на должность министра. жилищного строительства и городского развития, бывший посол при ООН Сьюзан Райс – на должность директора Совета по внутренней политике, а юрист Бюджетного комитета Палаты представителей Кэтрин Тай станет торговым представителем США.

Фадж и Райс – афроамериканки, а родители Тай иммигрировали из Тайваня.

Байден также назначил бывшего губернатора Айовы Тома Вилсака на должность руководителя Министерства сельского хозяйства, которую тот уже занимал восемь лет при бывшем президенте Бараке Обаме.

Денис Макдонаф, возглавлявший аппарат Белого дома при Обаме, станет министром по делам ветеранов.

«Эти преданные своему делу и выдающиеся госслужащие принесут высочайший уровень опыта, сострадания и честности, решая проблемы и расширяя возможности для американского народа перед лицом серьезных вызовов», – сказал Байден, пообещав, что его назначенцы «возьмутся за дело с первого дня».

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Избранный президент США анонсировал еще несколько важных назначений.
 
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