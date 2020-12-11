Источник материала: Хартия'97

Чемпион мира по пятиборью: Реально, я восхищаюсь смелостью и стойкостью белорусских женщин 11.12.2020, 11:39

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Егор Лаппо

Егор Лаппо набил тату в честь отважных белорусок и убедил силовиков не трогать концерт во дворе.

Сейчас Егор Лаппо – бизнесмен, но подписал открытое письмо спортсменов за новые выборы и против насилия в стране. Имел на это полное право – был одним из лучших представителей современного пятиборья Беларуси, стал чемпионом Европы в 2005-м, входил в топ-10 мирового рейтинга. Особенно успешным был ЧМ-2008 – тогда Лаппо взял бронзу в личном старте и золото в команде. В ней партнером был Михаил Прокопенко – нынешний глава федерации вида, чиновник Минспорта и, понятное дело, подписант провластного письма спортсменов наряду со своей женой Анастасией Прокопенко, известной публичными выступлениями на провластных мероприятиях. А ведь когда-то они с Лаппо были на одной стороне – подписывали письмо против тренера Валентина Рогова со словами: «Мы будем бороться за справедливость, пока не исчезнет тип людей, которые ставят личные меркантильные интересы выше интересов белорусского спорта и готовы по команде растерзать говорящих правду спортсменов».

В новой реальности Лаппо остается за справедливость – ходит на акции и сделал крутое тату как посвящение белорусским женщинам. В интервью «Трибуне» чемпион рассказал о своем восприятии нынешней ситуации в стране, отношении к провластному письму и его подписантам, а также о том, как спас от задержания себя и соседей, поговорив с силовиками.

– Вы – один из немногих представителей современного пятиборья, кто подписал письмо спортсменов за честные выборы и против насилия. Как думаете, почему ваши бывшие партнеры по команде не спешат это делать?

– Мне как давно закончившему с большим спортом подписать было очень легко. Тем более не вижу ничего страшного в этом письме, что пугало бы нашу власть, Минспорта, поэтому спокойно подписал. Все действия наших чиновников идут вразрез с Конституцией. Абсурдно, когда спортсменам пытаются вдолбить, что если ты выступаешь за Беларусь и живешь тут, то обязательно должен поддерживать действующую власть. Мы ни к чему не придем, если люди будут жить из-под палки.

Действующим спортсменам решиться подписать такое письмо довольно тяжело. Хотя я не понимаю, как можно видеть происходящее в стране, а потом прикрываться словами: «Мне государство дало возможность зарабатывать деньги, поэтому то, что творится в Беларуси, это нормально / меня не касается». То, что происходит в стране, ненормально! У нас 30 тысяч человек задержали и осудили по одной и той же статье 23.34 [о нарушениях при массовых мероприятиях], значит, в Беларуси что-то не работает. Нельзя палками и избиениями закрыть человеку рот, это очевидно, нужно искать другие выходы из ситуации. Система не работает, она дала сбой, и ее нужно менять. А у нас же как делают? Если ты против власти, тебя могут не пустить на Родину. Уже есть законопроекты, которые предусматривают лишение гражданства. Это разве методы XXI века?

Могу точно сказать, что теми атлетами, которые выступают против всего этого, которые не боятся говорить, нужно гордиться.

– А что делать с теми, кто тоже за перемены, но боятся выразить позицию?

– Честно, никого из действующих спортсменов, которые молчат, не хочу судить. Сейчас спортсмены лишены права на многое, они не защищены от давления чиновников. Минспорта заставляет людей подписывать допсоглашения, запрещает высказывать собственное мнение. Мне кажется, проблема не в спортсменах, которые молчат, а в первую очередь в чиновниках Министерства. Если бы атлет чувствовал с их стороны поддержку, понимал, что за его мнение не последует никакого наказания, тогда спортсмены были бы смелее. Но такого в Беларуси нет.

Я пытался представить: что если бы был действующим спортсменом и готовился к Олимпийским играм на фоне всех событий, что происходят в стране? Откровенно, тяжело мне сказать, как бы повел себя в такой ситуации. Несмотря на то, что прошло уже восемь лет с окончания моей карьеры, я помню ощущения, когда возникают мысли, что ты можешь лишиться всего, когда тебя могут не допустить на топ-соревнование. Тем более у меня, как и у многих других, была цель выступить на Играх.

Сейчас я полностью ушел из спорта, вообще не имею к нему отношения. Открыл ИП и занимаюсь бизнесом, автозапчастями. Поэтому мне легче рассуждать о ситуации в стране, чем действующим атлетам. Лишить меня ничего не могут. Повторюсь, никого не хочу осуждать. Каждый будет жить со своим выбором сам. Как атлетов я их понимаю, но как обычный белорус, гражданин – конечно, нет.

Сейчас мне тяжело говорить, что думает, например, пятиборка Ольга Силкина. Вот на нее все сваливается, спортсменке нужно делать выбор. Разве она не заслужила поехать на Олимпийские игры? Безусловно, заслужила, тем более выиграла чемпионат мира. Но она думает, что если что-то не то скажет, то не поедет на ОИ. Вот такие спортсмены сидят, выбирают, думают о том, как лучше поступить, о своих человеческих качествах. Хотя если вспомнить кадр, когда Силкина присутствовала во Дворце независимости... Да, она потом дала интервью, но больше можно прочитать по ее глазам, по ее лицу – на нем все написано.





– В августе 2008 года вы вместе с партнерами по команде Михаилом Прокопенко и Анастасией Самусевич (теперь Прокопенко, женой Михаила) писали открытое письмо, в котором выражали недоверие главному тренеру нацкоманды Валентину Рогову: якобы он создавал в сборной нездоровую атмосферу, натравливая спортсменов друг на друга, злоупотреблял спиртными напитками.

– Там какая история была. От страны на Олимпиаду в Пекин могли ехать два спортсмена. Тогда за мужскую команду выступали Дмитрий Мелех (ученик Рогова), Прокопенко и я. До Игр было решено, что в Китай поедут Мелех и Прокопенко. Но на ЧМ-2008 я стал третьим и завоевал именную лицензию. В таком случае со мной на Олимпиаду должен был ехать Прокопенко, так как в мировом рейтинге он был 13-м, а Мелех находился в четвертом десятке. Но Рогов поднял в Министерстве кипиш, подключил все свои связи, и в итоге вместо Миши поехал как раз Дмитрий. После этого было написано то письмо.

Я, к слову, ушел из спорта тоже при участии Рогова. Мог еще соревноваться, но после одного этапа Кубка мира – не во время соревнований, они уже закончились – встретился с украинским другом, и мы с ним хорошенько выпили. История получила огласку, министр спорта Олег Качан вызвал меня к себе, объяснил, в чем я не прав. Он вроде даже был на моей стороне, не хотел наказывать, но Рогов был за мою дисквалификацию, хотя в тот момент я был в мировом рейтинге на пятом или шестом месте. Собрался тренерский совет, меня отстранили на год. Через шесть месяцев, правда, дали добро на выступление на республиканских соревнованиях, но вскоре я закончил карьеру.

– Михаил Прокопенко несколько лет занимал должность начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома, а сейчас руководит отделом управления национальных команд в Минспорта. Вы с этим человеком поддерживаете связь?

– Да, общаемся. Я его знаю с 1994 года, мы тренировались вместе, и, как уже рассказывал, в ситуации с Олимпиадой-2008 поддержал Мишу. Понятно, что он бы не попал в Минспорта, если бы не поддерживал действующую власть. Поэтому что тут говорить? Общаемся, но политические темы стараемся не поднимать. Для меня, повторюсь, все очевидно: работаешь в Министерстве – понятно, кого и что поддерживаешь.

Если быть честным до конца, мы хотим, чтобы уважали нас за нашу точку зрения. Тогда почему я должен обвинять другого, унижать его, если он придерживается противоположной точки зрения? Не мне судить Прокопенко.



Михаил Прокопенко

– Как вам недавно появившееся провластное письмо спортсменов?

– Со смехом воспринял его, только так. Ну реально абсурд. Придумали бы что-то новое, свое. Сначала действующих спортсменов запугали, что одно письмо подписывать нельзя, потому что возникнут проблемы (уволят из команды, лишат зарплаты и так далее), а сейчас тех же людей заставляют подписывать другое письмо. Вот в чем смысл этих репрессий? Даже человек, далекий от спорта, с улыбкой это все воспринимает. Чиновники ничего своего не могут придумать, только и умеют, что копировать.

Честно скажу, текст не изучал, только глазами пробежал, потому что просто не хочется заводиться. Когда читаю о действиях властей, когда вижу, что они делают, от понимания того, что твой голос в этой стране ничего не значит, просто злюсь. Самое страшное, что обычный гражданин в Беларуси не играет никакой роли.

– Чего добиваются власти, заставляя спортсменов подписывать такие письма, что они хотят изменить?

– Изменить точно ничего не хотят. Мне кажется, что власть хочет все вернуть к тому, что было раньше. Чтобы белорусы молчали, не высказывали свою точку зрения, чтобы слушались. Но нужно понимать, что такого уже не будет. Люди устали, люди хотят перемен. А если безынициативные чиновники будут выполнять указания сверху, Беларусь никогда не будет развиваться.

– Как думаете, найдутся смелые спортсмены, которые откажутся подписывать письмо?

– Тут будет зависеть от человеческих качеств. Если атлет сам по себе кремень, то он в любом случае откажется делать такой шаг. Но Министерство, мне кажется, будет искать все способы, чтобы заставить атлетов: уговоры, угрозы и прочее. Всех смелых спортсменов, по-моему, мы увидели, мы знаем их имена и лица. А есть еще та категория, которая пока колеблется, и решение, которое они примут, будет зависеть от угроз и давления чиновников. Мне хочется верить, что колеблющиеся боятся потерять возможность тренироваться и выступать на соревнованиях, а не свои зарплаты. В таком случае атлетов можно даже где-то оправдать. Если их решения основаны на материальном благе, это намного хуже.

– Действующие спортсмены просят не делить атлетов на тех, кто за власть и против нее. Но разве провластным письмом они сами не проводят это разделение?

– Конечно, разделение есть. Мы все прекрасно понимаем, как и для чего создавалось это письмо. Чиновники увидели, что свободные спортсмены активно ставят свои подписи, список тех, кто за перемены, расширяется. Думали, как поступить в такой ситуации, и ничего, кроме как скопировать идею, не придумали. И в итоге сами же разделяют белорусов на хороших и плохих. А это самое ужасное. Когда это касается спорта, становится страшно. Например, задаюсь вопросом: как можно в Беларуси сейчас думать о проведении чемпионата мира по хоккею? Как? Сейчас людям не до спорта. Смотришь на «Минск-Арену» – никто не ходит туда.

Мы сейчас видим, как поступают со спортсменами, которые выражают свою гражданскую позицию. Фристайлистка Александра Романовская призывает остановить насилие в стране. Это что, плохо? За это нужно наказывать? Но чиновники начали прессовать спортсменку, создавать ей препоны. С того момента я окончательно понял, что в Беларуси политика прочно вошла в спорт.

– Когда поняли, что готовы подписать открытое письмо спортсменов?

– Первые дни после выборов я ничего, что происходило в Беларуси, не видел. Интернета не было, а сам я жил на даче. Через пару дней посмотрел ролики, когда показали людей с Окрестина, их синяки, травмы, и понял, что молчать нельзя. Я не знал, как могу повлиять на эту ситуацию, как могу остановить весь этот беспредел, до сих пор не вижу. Получается, единственное, что я мог реально сейчас сделать, это подписать письмо спортсменов и присоединиться к изложенным в нем требованиям. Нельзя с палками, с нарушением законов удерживаться у власти. Может, когда не было интернета, когда все замалчивали и скрывали, и была подобная жизнь, но сейчас не успеешь что-то сказать или сделать – все об этом говорят.

Когда окончательно выяснилось, что в балаклавах бегают не россияне, а наши пацаны, белорусы, и они якобы спасают страну от поляков и чехов... Вот только я хочу, чтобы силовики, среди которых хватает и спортсменов, поняли, что они идут против своих же соотечественников. На улицах сейчас белорусские граждане, и они выходят не потому, что им заплатили деньги за эти прогулки, за выражение гражданской позиции, а потому, что в нашей стране творится беззаконие. Люди отстаивают свои права, не хотят быть быдлом, которым можно управлять из-под палки и направлять куда-то. У нас страна уже в тупике, потому что кто-то не понимает, что за перемены, за справедливость – белорусы, а не кто-то с Запада. Нам хочется жить в свободной стране, а не в той, где все позволено только тем, у кого есть погоны. И мне этого очень хочется, потому что смотреть на видео, как силовики избивают женщину, а потом в суде ей же дают штраф по статье 23.34 – это ужасно, это неправильно. От таких видео хочется биться в стенку головой.

Власти заявляют, что акции и марши – все это противозаконно. А вот вы разрешите их провести официально, не препятствуйте. Хотя бы один марш. Обеспечьте безопасность людей. И тогда власть увидит, сколько же на самом деле белорусов ее поддерживает, а сколько выступает против. Думаю, на улицы сейчас выходит лишь десятая часть смелых. Представь, сколько в домах тех, кто хочет перемен и свобод – таких людей много, просто не каждый осмеливается посещать акции. Людям есть что терять, у каждого свои причины, заставляющие оставаться дома. Если постоянно всех сажать, задерживать, избивать, то многие побоятся выходить. Хотя, если честно, даже все эти запугивания уже не работают, белорусов не остановить. Точка невозврата пройдена.

Сам я тоже хожу и на марши, и на акции. И выступаю против радикализма, против силового ответа. Это приведет к еще худшим последствиям. Власть только и ждет повода применить больше силы. Наверное, белорусы это понимают и создают свою уникальную форму протеста. Можно сказать, революция проходит по-белорусски :). Благодаря этому я узнал, что у меня замечательные соседи, у нас есть взаимовыручка и взаимопомощь. Мы очень классная нация. Купаловцами я восхищаюсь. Очень хочу, чтобы они вернулись, и буду обязательно ходить на постановки этих патриотов.

– Но действующая власть пытается лишить страну патриотов?

– Так и есть. Для власти врач – это уже не человек. Купаловцы – подумаешь, ушла целая труппа, театр закрылся. Власти не понимают, что делают себе хуже, но совершают такие шаги, которые позволяют им держаться в собственных креслах. Я могу объяснить этот геноцид только страхом чиновников потерять свои должности.

Поэтому были задержаны и Андрей Кравченко, и Иван Ганин. Парни – медийные личности, рано или поздно их бы задержали. После всей истории, в которую угодила Лена Левченко, ситуация с Андреем и Ваней меня уже не удивила.

– Другим спортсменам из SOS BY нужно ждать, что их также задержат?

– В скором времени нам всем будет стыдно, если не будешь иметь в биографии статью 23.34 :) Но это я шучу, конечно. А если серьезно, мы видим, как в Беларуси все методично происходит. Что-то сказал, что-то сделал – будь готов, что тебя попытаются посадить. Даже за бело-красную пастилу у нас людей осуждают. За то, что выразил гражданскую позицию, увольняют с работы. Стоял на балконе с бело-красно-белым флагом – все, ты участник массового мероприятия, тебе назначат или сутки, или штраф. Оказывается, на маршах пенсионеров у нас не пенсионеры, а замаскированные неблагополучные студенты. Я уверен, что в Беларуси будет только хуже и хуже. И это больше всего пугает.

– У вас недавно появилась татуировка по теме.

– О ней даже нечего и рассказывать, и так все понятно. Когда женщин у нас начали хватать, бить, давать им сутки, у меня от этого накипело, в итоге в сентябре сделал такой рисунок. Реально, я белорусскими женщинами, их смелостью и стойкостью восхищаюсь. Тату – это, можно сказать, посвящение женщинам Беларуси.





– При походах на марши и акции случались неприятные ситуации?

– Неприятный эпизод случился, когда в моем районе, в Малиновке, во дворе собрались люди, чтобы вечером пообщаться, отдохнуть. Мы с женой и ребенком вышли выгуливать собаку, увидели, как в одном из дворов собрались люди, приехал музыкант, все слушают, пьют чай. Естественно, мы подошли туда, и в этот момент приехал ОМОН, 12 силовиков выскочили из автобусов, с криками и палками полетели на граждан, начали людей раскидывать, задерживать. Во дворе было много детей, они, естественно, испугались, начали плакать.

Я с семьей отошел немного в сторону и увидел, как задержали парня и начали тянуть женщину лет 60. В тот момент я понял, что не могу просто так стоять и молча за этим наблюдать. Направился к омоновцам. Они меня сразу взяли под руки, подошел старший из них, я даже увидел в его глазах адекватность. Завязался диалог. Спросил, за что они задерживают людей, которые в девятом часу вечера встретились в своем дворе и слушают музыку, почему омоновцы с криками полетели на граждан и напугали детей. Этот силовик, старший, пытался мне что-то донести, приводил какие-то аргументы, мол, они все на работе и так далее. Ответил ему: «Ну так работу можно выполнять по-другому. Не надо для белорусов становиться врагами, страшилками. Тем более силовики и так уже сделали все, чтобы их боялись даже не на акциях. Вы творите беззаконие». Он меня слушал, а потом сказал: «Ты тут такой активный. Зачем тебе это надо? Сейчас мы тебя заберем». Ладно, ответил, забирайте, но тогда отпустите женщину. И добавил: «Отпустите всех, люди постоят еще полчаса и разойдутся. И никаких проблем не будет. Тем более у людей с собой нет символики, никто ничего не выкрикивает». В итоге силовик послушал меня, помолчал и приказал меня отпустить. Отпустили и женщину с парнем. В итоге никого не задержали, силовики развернулись и уехали. И это, по-моему, нормальная реакция, когда ты выполняешь свою работу и видишь, что никто закон не нарушает, никто на тебя не кидается.

– Но такие эпизоды реакции со стороны силовиков – редкость. Обычно они не останавливаются, применяя насилие.

– Я такой человек, который верит в хорошее, верит в то, что будущее будет светлее. Поэтому надеюсь, что такие эпизоды будут не редкостью. Сейчас же давай будем откровенны: силовики выполняют поставленную перед ним задачу. Понятно ведь, что в машину они не садятся без приказа. Вопрос в другом – в том, как ты эту работу выполняешь, в человеческих качествах. На любой работе нужно оставаться человеком. Наводить порядки можно, избивая людей, задерживая граждан на улице, а можно все разрулить по-другому. Когда гражданам дают нормально собраться, все предельно спокойно и чисто, несмотря на огромное количество людей. Мы прошли, выразили свою точку зрения и разошлись. Все же замечательно. Но нет, силовикам нужно почему-то всех задерживать. Зачем? Естественно, люди начинают отбиваться, защищаться, вот тогда, может, и достается милиции. Это логично. А почему мирных разрешений ситуаций мало? Потому что власть хочет удержаться на своем месте всеми способами, даже насильственными. Власть пойдет по головам, если это необходимо, и будет уничтожать свой народ.

Я, кстати, слышал немало историй о том, как бывшие силовики переходили на сторону народа. Например, рассказывали мне, как парни, служившие когда-то в СОБР и спецназе, ходили на марши сразу после выборов. Насколько знаю, многие из них были с краповыми беретами в руках, пытались достучаться до силовиков из оцепления, что они поступают неправильно, что нельзя уничтожать соотечественников. Как мне рассказывали, парни вышли по зову сердца, со своими соображениями, и потом говорили: «Если я буду бояться, то кому тогда выходить, кому защищать народ?». Про таких парней их же бывшие сослуживцы или люди, знавшие их, докладывали начальству, и [экс-глава МВД] Юрий Караев потом приезжал в часть, показывал всем фильмы о том, какие плохие те, кто выходит на улицы, что они предают Родину. И людей, замеченных на акциях, лишали права носить краповый берет.

Очень хочу верить, что силовики заблуждаются, веря, что они спасают страну от каких-то угроз. В противном случае, если они видят, что происходит в Беларуси, и все равно совершают такую жесть, то мне ничего не остается, кроме как разочароваться в принципе в человечности.

– Жена поддерживает твои взгляды?

– Она, как и все мы, смотрит, анализирует ситуацию. Плачет днями, переживает. Жалко ее. На марши и акции со мной не ходит – лучше пусть дома с детьми посидит. Потому что когда силовики задерживают, они не разбираются, а хватают всех: и женщин, и стариков, и детей. И за этим наблюдать очень страшно.

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