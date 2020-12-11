В Беларуси вводятся доплаты некоторым сотрудникам сферы образования













Согласно документу, с 1 января 2021 года устанавливается надбавка воспитателям дошкольного образования и помощникам воспитателя в размере 10% от оклада.





Доплата до минимальной заработной платы (с 1 января 2021 года составляет 395 рублей) будет производиться дворникам, уборщикам, сторожам, инженерам, юристам и другим сотрудникам сферы образования, которые являются общими для всех видов экономической деятельности.





В каждом случае надбавка различна. Она будет рассчитываться исходя из разницы между размером минимальной заработной платой и суммой оклада, надбавок за стаж работы в бюджетных организациях и за работу по контракту.





"Выплата работнику базовой доплаты не исключает установление ему иных стимулирующих и компенсирующих выплат. Премия и другие стимулирующие выплаты будут выплачиваться сверх минимальной заработной платы", – говорится в документе.

Доплата за сложность выполняемой работы предоставляется родителям-воспитателям детского дома семейного типа на период его комплектования. При наличии до пяти детей надбавка составит 40% от базовой ставки.





Также увеличена надбавка с 50 до 100% для водителя автобуса, состоящего в штате школы.



