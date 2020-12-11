"Белсат": в Минске задержан историк Андрей Мацук

К дому приехали на микроавтобусах люди в штатском. Они показывают жителям постановления на обыск, но сами не называются. Задержан историк Андрей Мацук. Недавно он отказался от рабочего контракта в знак солидарности с коллегами, которых увольняют из Института истории Академии наук.





По сведениям "Белсата", одного из жильцов дома задержали на работе и привезли домой на обыск.





Во дворе этого дома есть муралы. Жители вывешивают бело-красно-белые ленты, устраивают вечерние чаепития.