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"Белсат": в Минске задержан историк Андрей Мацук

11.12.2020 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В доме 44 по улице Железнодорожной в Минске идут обыски, сообщает ТК "Белсат".

К дому приехали на микроавтобусах люди в штатском. Они показывают жителям постановления на обыск, но сами не называются. Задержан историк Андрей Мацук. Недавно он отказался от рабочего контракта в знак солидарности с коллегами, которых увольняют из Института истории Академии наук.

По сведениям "Белсата", одного из жильцов дома задержали на работе и привезли домой на обыск. 

Во дворе этого дома есть муралы. Жители вывешивают бело-красно-белые ленты, устраивают вечерние чаепития.
 
Теги: Минск
 
 
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В доме 44 по улице Железнодорожной в Минске идут обыски, сообщает ТК "Белсат".
 
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