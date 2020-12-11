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Лёд как еще одна форма выражения народного протеста
Источник материала: Партизан
Беларусы воспользовались морозной погодой, чтобы в очередной раз доказать правящему режиму, что в нашем стремлении к свободе нас "не разбiць, не спынiць, не стрымаць!"
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Беларусы воспользовались морозной погодой, чтобы в очередной раз доказать правящему режиму, что в нашем стремлении к свободе нас "не разбiць, не спынiць, не...
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