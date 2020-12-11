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«Бороться с БЧБ намного важнее, чем с наркотиками?». Минчане возмущены действиями коммунальных служб

11.12.2020 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько месяцев назад разрисованный распределительный щит на столичной улице Чюрлениса не представлял никакого интереса для коммунальных служб. Но как только на нем появились изображения бчб-символики, ситуация изменилась.


Вот что рассказали местные жители Blizko.by.



Фото Никиты Авраменко

– Вечером кто-то повесил бчб-наклейки, а на следующий день внимательные коммунальщики приехали «наводить порядки». История повторялась часто. Каждый раз службы реагировали почти молниеносно и закрашивали изображения в течение суток. 
 
Следы от «работ по наведению порядка» видны до сих пор: распределительный щит со всех сторон покрыт несколькими слоями краски. Недавно там появилось новое изображение. На этот раз – с рекламой интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Стирать надпись никто не спешит. Она висит больше 2 недель: 

– Мы искали указанный адрес в интернете, – возмущаются местные жители. – Там – несколько отзывов потребителей и способы связи с дилером. Понимаете, насколько правильно расставлены приоритеты у наших властей? Бороться с БЧБ намнго важнее, чем с наркотиками. Это просто позор. 
 
Журналист Blizko.by позвонил в ЖКХ №1 Московского района. Там ответили, что жалоб местных жителей по поводу запрещенной рекламы не поступало. В ближайшее время работники выедут на место и уничтожат надпись.
 
 
 
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Несколько месяцев назад разрисованный распределительный щит на столичной улице Чюрлениса не представлял никакого интереса для коммунальных служб. Но как только...
 
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