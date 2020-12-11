Миллион подключений в воскресенье: как белорусы используют Psiphon

Источник материала: Tut.by

Издание «Еврорадио» поговорило с президентом и соучредителем Psiphon Майклом Холлом, который рассказал о поведении белорусов во время блокировок интернета. Вот какие цифры он назвал.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Psiphon — это VPN-сервис, программа, предназначенная в том числе для обхода блокировок и цензуры для Windows и мобильных устройств. Так, по словам главы компании, с середины августа белорусские пользователи израсходовали 4,81 петабайта трафика через приложение Psiphon (таким объемом информации можно до отказа забить 17,5 тысячи iPhone с 256 гигабайтами памяти).

Теперь Psiphon популярен по воскресеньям, когда в стране проходя акции протеста, а доступ к мобильному интернету ограничивается. Так, только 6 декабря белорусские пользователи подключались к Psiphon 1,234 млн раз.

В августе 2020 года белорусских пользователей приложения было почти 2,5 млн — это почти половина всего взрослого населения Беларуси. Затем, когда интернет стали отключать только по воскресеньям, активных пользователей стало меньше, но цифры все равно впечатляют. В ноябре, к примеру, Psiphon использовали больше 312 тысяч белорусов.

В «мирные дни» количество подключений в Беларуси колеблется в районе 100−300 тысяч.

— В настоящее время Psiphon имеет девять настраиваемых протоколов, предназначенных для обхода всех видов блокировок, — рассказывает Майкл Холл. — Несомненно, DPI — это новое поколение фильтрации, которое является наиболее сложным на сегодняшний день из-за того, что она [фильтрация] выполняется в режиме реального времени. Тем не менее Psiphon смог «запутать» и обойти систему фильтрации DPI, которая была внедрена в Беларуси и является основной причиной того, почему Psiphon так широко используется. Другие VPN-сервисы просто не готовы для борьбы с подобными сложными вызовами.

При этом, отмечает Холл, власти Беларуси очень серьезно подошли к вопросу блокировки интернета.

— Беларусь использует практически все имеющиеся в распоряжении методики. Перечислять их не имеет смысла, поскольку все они взаимосвязаны, — говорит он.

Однако пока все, что используется для интернет-цензуры в Беларуси, можно обходить.

Напомним, ранее мы цитировали текст Bloomberg, где говорилось, что американская компания Sandvine Inc. поставила в Беларусь оборудование для DPI, которое фильтрует 40% интернет-трафика и могло послужить причиной сбоев интернета в первые дни после президентских выборов.

Спустя несколько дней издание сообщило , что Sandvine расторгла сделку с Беларусью, заявив, что правительство использовало ее технологии для нарушения прав человека. Однако, как пояснил автор Bloomberg, это не значит, что технологии Sandvine немедленно перестанут работать в Беларуси: Sandvine просто прекратила предоставлять техническую поддержку и обновления на программное обеспечение и оборудование в Беларуси, что в конечном итоге может привести к прекращению корректной работы, но технология по-прежнему будет работать, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.