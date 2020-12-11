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Миллион подключений в воскресенье: как белорусы используют Psiphon
Источник материала: Tut.by
Издание «Еврорадио»
Psiphon — это VPN-сервис, программа, предназначенная в том числе для обхода блокировок и цензуры для Windows и мобильных устройств. Так, по словам главы компании, с середины августа белорусские пользователи израсходовали 4,81 петабайта трафика через приложение Psiphon (таким объемом информации можно до отказа забить 17,5 тысячи iPhone с 256 гигабайтами памяти).
Теперь Psiphon популярен по воскресеньям, когда в стране проходя акции протеста, а доступ к мобильному интернету ограничивается. Так, только 6 декабря белорусские пользователи подключались к Psiphon 1,234 млн раз.
В августе 2020 года белорусских пользователей приложения было почти 2,5 млн — это почти половина всего взрослого населения Беларуси. Затем, когда интернет стали отключать только по воскресеньям, активных пользователей стало меньше, но цифры все равно впечатляют. В ноябре, к примеру, Psiphon использовали больше 312 тысяч белорусов.
В «мирные дни» количество подключений в Беларуси колеблется в районе 100−300 тысяч.
— В настоящее время Psiphon имеет девять настраиваемых протоколов, предназначенных для обхода всех видов блокировок, — рассказывает Майкл Холл. — Несомненно, DPI — это новое поколение фильтрации, которое является наиболее сложным на сегодняшний день из-за того, что она [фильтрация] выполняется в режиме реального времени. Тем не менее Psiphon смог «запутать» и обойти систему фильтрации DPI, которая была внедрена в Беларуси и является основной причиной того, почему Psiphon так широко используется. Другие VPN-сервисы просто не готовы для борьбы с подобными сложными вызовами.
При этом, отмечает Холл, власти Беларуси очень серьезно подошли к вопросу блокировки интернета.
— Беларусь использует практически все имеющиеся в распоряжении методики. Перечислять их не имеет смысла, поскольку все они взаимосвязаны, — говорит он.
Однако пока все, что используется для интернет-цензуры в Беларуси, можно обходить.
Напомним, ранее мы цитировали текст Bloomberg, где говорилось, что американская компания Sandvine Inc.
Спустя несколько дней издание
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Издание «Еврорадио» поговорило с президентом и соучредителем Psiphon Майклом Холлом, который рассказал о поведении белорусов во время блокировок интернета.
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