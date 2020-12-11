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Двукратная чемпионка мира по биатлону снялась для Playboy

11.12.2020 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова приняла участие в фотосессии для журнала Playboy, передает sports.ru.

Фотографии Коукаловой появятся также в благотворительном календаре. Деньги от продажи календаря пойдут в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения, организованный спортсменкой.


Фото: Lenka Hatašová, Playboy

Фото: Lenka Hatašová, Playboy

«Предложение сняться в такой чувственной фотосессии сначала удивило меня. Но благотворительная составляющая убедила. Фотографии не только понравятся читателям, но и поддержат людей с расстройством пищевого поведения, у меня есть личный опыт борьбы с этим. Мы бы хотели собрать четверть миллиона крон (около 9,5 тысячи евро — Sports.ru) для моего фонда.

Я женщина, и мне нравится быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя», — сказала Коукалова.

Коукалова ушла из спорта в мае 2019 года. Она является обладательницей главного биатлонного трофея — «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2015/2016. В ее активе две серебряные медали Олимпиады в Сочи, а также победы на чемпионате мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте.

 
 
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Фотографии Коукаловой появятся также в благотворительном календаре.
 
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