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Двукратная чемпионка мира по биатлону снялась для Playboy
Источник материала: Tut.by
Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова приняла участие в фотосессии для журнала Playboy, передает sports.ru.
Фотографии Коукаловой появятся также в благотворительном календаре. Деньги от продажи календаря пойдут в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения, организованный спортсменкой.
«Предложение сняться в такой чувственной фотосессии сначала удивило меня. Но благотворительная составляющая убедила. Фотографии не только понравятся читателям, но и поддержат людей с расстройством пищевого поведения, у меня есть личный опыт борьбы с этим. Мы бы хотели собрать четверть миллиона крон (около 9,5 тысячи евро — Sports.ru) для моего фонда.
Я женщина, и мне нравится быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя», — сказала Коукалова.
Коукалова ушла из спорта в мае 2019 года. Она является обладательницей главного биатлонного трофея — «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2015/2016. В ее активе две серебряные медали Олимпиады в Сочи, а также победы на чемпионате мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте.
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Фотографии Коукаловой появятся также в благотворительном календаре.
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