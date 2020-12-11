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Теперь официально. Стало известно, кто возглавил Белгазпромбанк
Источник материала: Tut.by
В Белгазпромбанке
Правление сформировано из действующих сотрудников банка. В него вошли исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, заместитель председателя правления Александр Сотников.
Временная администрация по управлению банком завершила работу 10 декабря 2020 года.
Правление ОАО «Белгазпромбанк» приняло полномочия по управлению банком 11 декабря.
Что известно про нового руководителя банка
Ирина Потапова из числа тех работников, которая работала еще при Викторе Бабарико. Свою трудовую деятельность в банковской системе
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В Белгазпромбанке рассказали, кто попал в состав правления. Исполняющим обязанности председателя назначена заместитель председателя правления Ирина Потапова,...
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