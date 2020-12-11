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В Могилеве мужчина пришел в ГАИ менять права - и попал под «уголовку» с фальшивой медсправкой
Источник материала: Tut.by
В Могилеве мужчина попался на подделке медицинской справки. Он пришел с липовым документом в ГАИ заменить водительское удостоверение, и там подделку заметили,
Мужчина хотел заменить права категории «В». В ГАИ он предъявил справку о состоянии здоровья, которую ему якобы выдали в одной из районных больниц Могилевской области. В подлинности справки сотрудники ГАИ засомневались, изъяли ее и отправили на экспертизу.
Экспертиза установила, что справка действительно фальшивая — ее распечатали на принтере.
В отношении могилевчанина возбудили уголовное дело. Суд позже наказал его штрафом в размере 30 базовых величин (810 рублей).
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Справка была распечатана на принтере.
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