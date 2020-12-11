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В столичном кинотеатре покажут фильм «Диего Марадона» в память о легендарном футболисте

11.12.2020 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В кинотеатре покажут документальный фильм «Диего Марадона» в память о легендарном футболисте, скончавшемся в ноябре. На большом экране ленту можно увидеть 11, 12 и 13 декабря в VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall.

Авторы картины отмечают, что харизматичный аргентинец был гением на поле и за его пределами к нему относились как к божеству. Он любил побеждать вопреки всему и заплатил за это высокую цену. Оскароносный режиссер Азиф Кападиа собрал ленту из 500 часов эксклюзивного материала из личного архива футболиста.

Диего Марадона не стало 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным Clarin, причиной смерти Марадоны стала внезапная остановка сердца. Он умер в своем доме в районе Сан-Андрес недалеко от Нордельта, на севере провинции Буэнос-Айрес.

«Диего Марадона» 16+

Когда: 11 декабря в 21.15 / 12 и 13 декабря в 18.40
Где: VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall
Сколько: от 10 до 24 рублей

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В кинотеатре покажут документальный фильм «Диего Марадона» в память о легендарном футболисте, скончавшемся в ноябре. На большом экране ленту можно увидеть 11, 12 и 13...
 
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