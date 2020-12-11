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В столичном кинотеатре покажут фильм «Диего Марадона» в память о легендарном футболисте
Источник материала: Tut.by
В кинотеатре покажут
Авторы картины отмечают, что харизматичный аргентинец был гением на поле и за его пределами к нему относились как к божеству. Он любил побеждать вопреки всему и заплатил за это высокую цену. Оскароносный режиссер Азиф Кападиа собрал ленту из 500 часов эксклюзивного материала из личного архива футболиста.
Диего Марадона не стало 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным Clarin, причиной смерти Марадоны
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В кинотеатре покажут документальный фильм «Диего Марадона» в память о легендарном футболисте, скончавшемся в ноябре. На большом экране ленту можно увидеть 11, 12 и 13...
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