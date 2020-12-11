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Народный фотофакт. «Пожалуй, самое красивое озеро сегодня в Беларуси»
11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пятничная панорама в одной из локаций славного города Б.
«Пожалуй, самое красивое озеро Беларуси на сегодняшнее утро», – так прокомментировала снимок читательница «Салiдарнасцi».
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Пятничная панорама в одной из локаций славного города Б.
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