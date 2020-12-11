Видеофакт. Силовик на марше: «Иди отсюда, пострадаешь — потом будешь ж**у синюю показывать»

Источник материала: Салiдарнасць

Появилось очередное видео, снятое силовиками. На этот раз – про отношение к демонстрантам.

Из последнего видео (внимание, 18+), опубликованного инициативой By_Pol, можно узнать, как силовики обсуждают протестующих и как относятся к исполнению подобных обязанностей. Видео снято 23 августа.





Их переговоры происходят с большим количеством ненормативной лексики, но смысл от этого не меняется.

— У****е идет в маске на х*й, снимай, б***ь, крупным планом этих передних ублюдков всех. Иди отсюда, потому что пострадаешь. Потом будешь ж***у синюю показывать, — комментирует, видимо, как кто-то из протестующих приблизился к кордону.

— А вон та малая, смотри с каким е****м, как у Мальвины, вот она нормально бабок за эту х***ю подымет, ну блондиночка в желтой юбке.

— Надо, чтобы снял вон того у***а, б***ь, танцует, б***ь.

— Этого п****а с улыбкой надо просто запомнить. Он же рано или поздно где-нибудь в метро будет стоять.

Видео снято 23 августа. Происходит все до прилета Лукашенко с автоматом, поэтому его не обсуждают, как это было в ранее опубликованном видео .

— Как только начнут более-менее расходиться, будьте готовы поработать по проспекту … Я имею ввиду «помыть», — слышны указания по рации.

— Что значит «помыть», х*й пойми, — не понимают команду силовики.

Среди них действительно происходит сумятица и некоторые высказываются по этому поводу.

— Набрали в личный состав х*й кого…





— Надо солдат вербовать, пока есть время, они должны быть воодушевлены этим драйвом, душком адреналина, чувством военной романтики, — предлагает один из них, говоря о протестующих.

В ответ ему говорят о том, что вряд ли те согласятся на такую работу.

— П****ц, я шуршащих купюр тут заработал, — жалуется кто-то из силовиков.

— В банке ты больше кассиром заработаешь, — поддерживает его сослуживец.

— Нет, я б уже в отделе сидел, наверное, — вероятно, служащий имеет ввиду оперативную работу.

— Там же х*****ь надо, а здесь ничего не делать, — объясняют ему преимущества участия в разгонах коллеги.