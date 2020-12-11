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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему не уходит вес при правильном питании На процесс похудения сильно влияет метаболизм.

На процесс похудения сильно влияет метаболизм — обмен веществ, который отвечает за качество работы организма. Он же, в свою очередь, разделяется на катаболизм и анаболизм.Катаболизм разбирает пищу, которая поступила, на аминокислоты и выделяет из нее энергию. Анаболизм из аминокислот строит мышцы, кожу, ткани и прочее. То, что не пошло на регенерацию, откладывается в жировую ткань.На физические нагрузки идет только 20% энергии, а все остальное на обеспечение жизненных процессов организма. Поэтому нарушение обмена веществ может привести к неприятному эффекту, когда правильно питаешься и занимаешься спортом но, не худеешь.Ускорить метаболизм можно питанием. Рекомендуется есть маленькими порциями, но часто. При этом общая калорийность продуктов за день не должна превышать отметки в 1200 единиц.