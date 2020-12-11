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Почему не уходит вес при правильном питании

11.12.2020 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему не уходит вес при правильном питании
Иллюстративное фото
Часто к диетологам обращаются люди не просто с проблемой лишнего веса, а с тем, что он не уходит даже при правильно питании и занятии спортом. Кто-то над такой ситуацией смеется и говорит, что люди с подобной проблемой просто ночью едят, само того не ведая. Но это совсем не повод для веселья.

На процесс похудения сильно влияет метаболизм — обмен веществ, который отвечает за качество работы организма. Он же, в свою очередь, разделяется на катаболизм и анаболизм.

Катаболизм разбирает пищу, которая поступила, на аминокислоты и выделяет из нее энергию. Анаболизм из аминокислот строит мышцы, кожу, ткани и прочее. То, что не пошло на регенерацию, откладывается в жировую ткань.

На физические нагрузки идет только 20% энергии, а все остальное на обеспечение жизненных процессов организма. Поэтому нарушение обмена веществ может привести к неприятному эффекту, когда правильно питаешься и занимаешься спортом но, не худеешь.

Ускорить метаболизм можно питанием. Рекомендуется есть маленькими порциями, но часто. При этом общая калорийность продуктов за день не должна превышать отметки в 1200 единиц.
 
 
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На процесс похудения сильно влияет метаболизм.
 
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