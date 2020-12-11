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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астролог назвала знаки Зодиака, для которых 2021 год Быка станет белой полосой У Тельцов получится совместить приятное и полезное.

Астрологсоставила прогноз и назвала пять знаков Зодиака, для которых 2021-й может стать белой полосой, состоящей из удачи, везения и приятных подарков Фортуны. Об этом пишетУ Тельцов получится совместить приятное и полезное. Повезет в личных отношениях и ожидается карьерный рост. Сама Фортуна будет полностью на вашей стороне, особенно если вы постараетесь и приложите для этого хоть какие-то усилия.В начале 2021 года Близнецам придется разобраться с делами, оставшимися с предыдущего года. И хотя работы будет много и даже очень много, награда будет соответствующая. Возможно даже повышение по службе или неплохая денежная премия.Для Льва в начале года будет много сил и энергии. У вас будет очень много планов, а также работы. Со временем вам придется немного сбавить обороты, но только не остановиться. На работе вам предстоит наладить отношения с коллегами и руководством.Начало года обещает быть спокойным и размеренным для Стрельцов. Можно будет спокойно отдохнуть в отпуске, уделять больше времени родным. В конце года работы прибавиться, но Стрельца это только раззадорит.Для Водолеев год Быка будет очень удачным. И хотя вам предстоит много работать, это окупиться повышением по карьерной лестнице и увеличением зарплаты. А вот получить новую должность будьте готовы не раньше лета. Если же вы решили сменить работу, этот шаг лучше тщательно обдумать.