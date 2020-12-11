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Как заносит автобусы-гармошки на скользкой дороге (видео) (видео)

11.12.2020 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На скользкой дороге, понятное дело, нужно быть максимально осторожными не только водителям легкового транспорта, но и тем, кто рулит машинами побольше. Не застрахован никто, в том числе автобусы-гармошки, которые в плохие истории попадают нечасто.

О ситуации в Бресте нас продолжает информировать пользователь форума с ником WikiLink_Brest. В Бресте тоже зима, и, судя по всему, там тоже бывают скользкие дороги. По крайней мере, что-то такое можно было наблюдать вчера, 10 декабря, в районе пересечения улиц Махновича и Сальникова.

Занесло автобус-гармошку. Похоже, что он тормозил как мог, но в результате переднюю часть занесло, и она частично выехала на островок безопасности, завалив там дорожный знак.

Пассажиров в итоге пришлось высаживать, а автобус на время перегородил значительную часть ширины проезжей части.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Брест
 
 
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На скользкой дороге, понятное дело, нужно быть максимально осторожными не только водителям легкового транспорта, но и тем, кто рулит машинами побольше. Не...
 
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