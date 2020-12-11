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Как заносит автобусы-гармошки на скользкой дороге (видео) (видео)
Источник материала: Onliner
На скользкой дороге, понятное дело, нужно быть максимально осторожными не только водителям легкового транспорта, но и тем, кто рулит машинами побольше. Не застрахован никто, в том числе автобусы-гармошки, которые в плохие истории попадают нечасто.
О ситуации в Бресте нас продолжает информировать пользователь форума с ником WikiLink_Brest. В Бресте тоже зима, и, судя по всему, там тоже бывают скользкие дороги. По крайней мере, что-то такое можно было наблюдать вчера, 10 декабря, в районе пересечения улиц Махновича и Сальникова.
Занесло автобус-гармошку. Похоже, что он тормозил как мог, но в результате переднюю часть занесло, и она частично выехала на островок безопасности, завалив там дорожный знак.
Пассажиров в итоге пришлось высаживать, а автобус на время перегородил значительную часть ширины проезжей части.
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На скользкой дороге, понятное дело, нужно быть максимально осторожными не только водителям легкового транспорта, но и тем, кто рулит машинами побольше. Не...
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