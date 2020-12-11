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Губаревич подал заявку на пикет на собственном балконе. Количество участников — 0 человек

11.12.2020 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Губаревич подал заявку на пикет на собственном балконе. Количество участников — 0 человек
Юрий Губаревич. Фото: БелаПАН
Лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич подал заявку в Мингорисполком на пикет на собственном балконе. Так он отреагировал на заявление минской милиции, которая приравняла вывешенный национальный бело-красно-белый флаг к несанкционированному пикету и пригрозила соответствующими мерами.

Пикет, как указано в заявлении Юрия Губаревича, будет проходить 26 декабря с 8:00 до 22:00. В нем будет участвовать 0 человек.

«В соответствии с законодательством направил заявление в Мингорисполком на проведение пикета на балконе жилого дома путем вывешивания бело-красно-белого флага. В связи с отсутствием участников (холодно будет стоять на балконе целый день) попросил горисполком освободить меня от оплаты услуг милиции и коммунальных служб», — написал политик в своем фейсбуке.
 
 
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Пикет, как указано в заявлении, будет проходить 26 декабря с 8:00 до 22:00.
 
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