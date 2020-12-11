Источник материала: UDF



Юрий Губаревич. Фото: БелаПАН

«В соответствии с законодательством направил заявление в Мингорисполком на проведение пикета на балконе жилого дома путем вывешивания бело-красно-белого флага. В связи с отсутствием участников (холодно будет стоять на балконе целый день) попросил горисполком освободить меня от оплаты услуг милиции и коммунальных служб», — написал политик в своем фейсбуке.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Губаревич подал заявку на пикет на собственном балконе. Количество участников — 0 человек Пикет, как указано в заявлении, будет проходить 26 декабря с 8:00 до 22:00.

Пикет, как указано в заявлении, будет проходить 26 декабря с 8:00 до 22:00. В нем будет участвовать 0 человек.