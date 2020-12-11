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Названы 5 причин, почему нужно есть грибы

11.12.2020 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы 5 причин, почему нужно есть грибы
Иллюстративное фото
Скорее всего мало найдётся людей, которым бы не нравились грибы. Однако для тех, кто ещё не пристрастился к этим дарам леса, эксперты рассказали, почему грибы должны быть в рационе человека.

Прежде всего грибы относятся к низкокалорийным продуктам. Наличие в них витаминов, минералов и антиоксидантов лишь увеличивает их пищевую ценность. Грибы особенно подойдут тем людям, которые по ряду причин не могут есть обычное мясо. Так чем же так полезен этот продукт?

1. В грибах содержится достаточное количество витаминов группы В, а так же витамина Д. Употребив грибы вы не только сохраните энергию для выполнения работы, но и укрепите костную систему, зубы и мышцы.

2. Укрепление иммунитета. Наличие в грибах селена помогает нашим иммунным клеткам справляться с патогенами, атаковавшими наш организм.

3. Помогают бороться воспалением. Наличие мощных антиоксидантов в грибах помогает защитить клетки организма от повреждений, вызванных воспалением, предупреждая тем самым развитие многих заболеваний.

4. Снижают уровень холестерина. Отсутствие в грибах холестерина, при наличии хитина и бета-глюкана помогает предотвратить повышения показателей уровня “плохого” холестерина в крови человека.

5. Помогают продлить молодость. Антиоксиданты, обнаруженные в грибах – эрготионеин и глутатион оказывают защитное действие от стресса на клетки и ткани организма. Наиболее полезны в данном случае белые грибы.
 
 
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Прежде всего грибы относятся к низкокалорийным продуктам.
 
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