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Удивительная польза бананов для здоровья
Источник материала: UDF
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Лиза Ричардс, диетолог и автор публикаций, говорит, что, хотя бананы в основном известны своим содержанием калия, они также богаты клетчаткой и содержат важные витамины, такие как В6, которые помогают снизить уровень холестерина и сбалансировать ваше настроение. И по мнению экспертов, поскольку кожура банана настолько толстая, это один из самых безопасных неорганических фруктов для человека.
По данным Insider, средний банан содержит 110 калорий и не содержит жира. Один банан обеспечивает 12% от рекомендуемого ежедневного потребления ключевого минерала калия и 8% магния. Доктор Фабрицио Манчини говорит, что оба эти минерала необходимы для поддержания нашего здоровья.
“Калий помогает уменьшить задержку воды, которая может быть основной причиной целлюлита. Этот волшебный минерал также помогает поддерживать лимфатическую систему, чтобы обеспечить ее эффективную работу при циркуляции жидкостей и очищении организма от загрязнений”, – поделился доктор.
Манчини добавляет, что калий поддерживает гидратацию нашего организма. Поскольку каждая клетка, ткань и орган нуждаются в надлежащем увлажнении, чтобы функционировать, вам нужны электролиты, такие как калий, а также обычная вода, чтобы работать наилучшим образом. Калий может быть спасением, если вы страдаете гипертонией.
“Калий помогает снизить кровяное давление. По данным Гарвардской Медицинской школы, диеты, богатые калием, помогают поддерживать кровяное давление в здоровом диапазоне”, – говорит Манчини.
Доктор Дэвид Фридман, автор бестселлера “Food Sanity, How to Eat in a World of Fads and Fiction”, рассказывает Newsmax, что магний играет жизненно важную роль в преобразовании пищи в энергию, синтезе белка, регулировании нервной системы и восстановлении нашей ДНК. Бананы также помогают регулировать уровень сахара в крови, потому что они содержат растворимые волокна. По словам инсайдера, диетологи говорят, что употребление бананов на самом деле может помочь снизить уровень сахара в крови. Ричардс советует выбирать более зеленые бананы, если у вас преддиабет или диабет, потому что эти фрукты имеют более низкий гликемический индекс.
Поскольку бананы содержат калий, они могут помочь поддерживать сердечно-сосудистую систему, регулируя функцию мышц. Поскольку ваше сердце – это мышца, калий и здоровье сердца тесно связаны. Согласно Healthline, клетчатка в бананах заставляет вас чувствовать себя дольше сытым, что может привести к потере веса. Употребление большого количества клетчатки также было связано с уменьшением риска развития рака и дивертикулярных заболеваний. Зеленые или незрелые бананы содержат устойчивый крахмал, который связан с потерей веса и повышенным сжиганием жира, согласно правительственным исследованиям.
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Бананы содержат калий и могут помочь поддерживать сердечно-сосудистую систему.
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