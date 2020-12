Удивительная польза бананов для здоровья

Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

“Калий помогает уменьшить задержку воды, которая может быть основной причиной целлюлита. Этот волшебный минерал также помогает поддерживать лимфатическую систему, чтобы обеспечить ее эффективную работу при циркуляции жидкостей и очищении организма от загрязнений”, – поделился доктор.

“Калий помогает снизить кровяное давление. По данным Гарвардской Медицинской школы, диеты, богатые калием, помогают поддерживать кровяное давление в здоровом диапазоне”, – говорит Манчини.

, диетолог и автор публикаций, говорит, что, хотя бананы в основном известны своим содержанием калия, они также богаты клетчаткой и содержат важные витамины, такие как В6, которые помогают снизить уровень холестерина и сбалансировать ваше настроение. И по мнению экспертов, поскольку кожура банана настолько толстая, это один из самых безопасных неорганических фруктов для человека.По данным Insider, средний банан содержит 110 калорий и не содержит жира. Один банан обеспечивает 12% от рекомендуемого ежедневного потребления ключевого минерала калия и 8% магния. Докторговорит, что оба эти минерала необходимы для поддержания нашего здоровья.Манчини добавляет, что калий поддерживает гидратацию нашего организма. Поскольку каждая клетка, ткань и орган нуждаются в надлежащем увлажнении, чтобы функционировать, вам нужны электролиты, такие как калий, а также обычная вода, чтобы работать наилучшим образом. Калий может быть спасением, если вы страдаете гипертонией.Доктор, автор бестселлера “Food Sanity, How to Eat in a World of Fads and Fiction”, рассказывает Newsmax, что магний играет жизненно важную роль в преобразовании пищи в энергию, синтезе белка, регулировании нервной системы и восстановлении нашей ДНК. Бананы также помогают регулировать уровень сахара в крови, потому что они содержат растворимые волокна. По словам инсайдера, диетологи говорят, что употребление бананов на самом деле может помочь снизить уровень сахара в крови. Ричардс советует выбирать более зеленые бананы, если у вас преддиабет или диабет, потому что эти фрукты имеют более низкий гликемический индекс.Поскольку бананы содержат калий, они могут помочь поддерживать сердечно-сосудистую систему, регулируя функцию мышц. Поскольку ваше сердце – это мышца, калий и здоровье сердца тесно связаны. Согласно Healthline, клетчатка в бананах заставляет вас чувствовать себя дольше сытым, что может привести к потере веса. Употребление большого количества клетчатки также было связано с уменьшением риска развития рака и дивертикулярных заболеваний. Зеленые или незрелые бананы содержат устойчивый крахмал, который связан с потерей веса и повышенным сжиганием жира, согласно правительственным исследованиям.