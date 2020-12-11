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Почему Водолей и Рыбы считаются самыми хитрыми

«Они любят плести интриги, наговаривать и клеветать. Им хочется плести паутину вранья, завлекая «жертву» в свои сети».

Павел Глоба

«Бывают ситуации, когда Рыбы пытаются схитрить или манипулировать другим человеком».

Анжела Перл

Весы и Стрелец могут легко обвести человека вокруг пальца

«Для того, чтобы убедить кого-то поступить так, как им хочется, эти люди пускают в ход природные чары. Их смело можно назвать хитрыми».

Василиса Володина

«Рожденные под этим знаком зодиака часто врут так убедительно, что сами верят сказанному. Они умеют убеждать, находя и придумывая аргументы, ради того, чтобы склонить кого-то на свою сторону или навеять нужную точку зрения».

Тамара Глоба

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые хитрые знаки зодиака, которые могут легко обвести человека вокруг пальца Загадочные и даже мистические Рыбы живут в своем измерении.

Есть среди созвездий такое, представители которого получают удовольствие от того, что обманывают других.Наслаждение Водолей испытывает от самого процесса, когда произносит то, что создано его воображением, выдавая за правду.Загадочные и даже мистические Рыбы живут в своем измерении. Они чувствуют себя более комфортно в мечтах, где можно представить себе все что угодно.При этом им страшно соприкасаться с реальностью, которая приносит боль и разочарования, потому что не оправдывает ожидания. Поэтому они порой просто фантазируют, без злого умысла рассказывая небылицы.Заметить их намерения легко: врать Рыбы не умеют, потому ложь выглядит фальшиво.Когда такой человек уличен в неправде, то он начинает искренне недоумевать что такого плохого он сделал, вызвав шквал эмоций оппонента.Добродушные и дружелюбные Весы не любят решать своих проблем, поэтому пытаются перекладывать их на других людей.Имея дело с Весами стоит помнить о такой особенности характера, почувствовав, что они пытаются манипулировать, найти возможность культурно отказать.Интриганы и хитрецы — так описывают Стрельцов астрологи.Говорить не правду им так же легко, как дышать, потому в общении со Стрельцом всегда нужно держать ухо в остро, ведь бывает сложно понять, где заканчивается правда и начинается вымысел.