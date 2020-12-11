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Самые хитрые знаки зодиака, которые могут легко обвести человека вокруг пальца
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Почему Водолей и Рыбы считаются самыми хитрыми
Водолей
Есть среди созвездий такое, представители которого получают удовольствие от того, что обманывают других.
«Они любят плести интриги, наговаривать и клеветать. Им хочется плести паутину вранья, завлекая «жертву» в свои сети».
Павел Глоба
Наслаждение Водолей испытывает от самого процесса, когда произносит то, что создано его воображением, выдавая за правду.
Рыбы
Загадочные и даже мистические Рыбы живут в своем измерении. Они чувствуют себя более комфортно в мечтах, где можно представить себе все что угодно.
При этом им страшно соприкасаться с реальностью, которая приносит боль и разочарования, потому что не оправдывает ожидания. Поэтому они порой просто фантазируют, без злого умысла рассказывая небылицы.
«Бывают ситуации, когда Рыбы пытаются схитрить или манипулировать другим человеком».
Анжела Перл
Заметить их намерения легко: врать Рыбы не умеют, потому ложь выглядит фальшиво.
Когда такой человек уличен в неправде, то он начинает искренне недоумевать что такого плохого он сделал, вызвав шквал эмоций оппонента.
Весы и Стрелец могут легко обвести человека вокруг пальца
Весы
Добродушные и дружелюбные Весы не любят решать своих проблем, поэтому пытаются перекладывать их на других людей.
«Для того, чтобы убедить кого-то поступить так, как им хочется, эти люди пускают в ход природные чары. Их смело можно назвать хитрыми».
Василиса Володина
Имея дело с Весами стоит помнить о такой особенности характера, почувствовав, что они пытаются манипулировать, найти возможность культурно отказать.
Стрелец
Интриганы и хитрецы — так описывают Стрельцов астрологи.
«Рожденные под этим знаком зодиака часто врут так убедительно, что сами верят сказанному. Они умеют убеждать, находя и придумывая аргументы, ради того, чтобы склонить кого-то на свою сторону или навеять нужную точку зрения».
Тамара Глоба
Говорить не правду им так же легко, как дышать, потому в общении со Стрельцом всегда нужно держать ухо в остро, ведь бывает сложно понять, где заканчивается правда и начинается вымысел.
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Загадочные и даже мистические Рыбы живут в своем измерении.
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