﻿ Санслужба настоятельно рекомендует минчанам провести Новый год в кругу семьи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санслужба настоятельно рекомендует минчанам провести Новый год в кругу семьи

11.12.2020 12:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Санслужба настоятельно рекомендует минчанам провести Новый год в кругу семьи
Декабрь 2018. Фото Воли Офицеровой
Санслужба Минска рекомендует провести новогодние праздники в кругу семьи и позаботиться о покупках заранее, сообщила сегодня журналистам главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

«Учитывая, что новогодние праздники - это массовые мероприятия, которые любят проводить не только в кругу семьи, но и со своими друзьями, знакомыми, мы все-таки настоятельно рекомендуем данные праздники хотя бы в этом году проводить в близком кругу своих родственников, чтобы не быть причастным к заражению себя или своих знакомых», — сказала чиновница.


Что касается корпоративов, то главный санврач напомнила: решением Мингорисполкома всем объектам общепита было запрещено проводить закрытые и заказные мероприятия.

«Это является основным профилактическим средством, нужно воздержаться от проведения таких мероприятий», - цитирует Светлана Ермак агентство БЕЛТА.


Санслужба также рекомендует сделать покупки к праздникам заранее, чтобы избежать очередей. При посещении торговых центров, магазинов обязательно использовать средства индивидуальной защиты.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санслужба также рекомендует сделать покупки к праздникам заранее.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка абвесціў вайну жэле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика