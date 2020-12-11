Источник материала: UDF



Декабрь 2018. Фото Воли Офицеровой

«Учитывая, что новогодние праздники - это массовые мероприятия, которые любят проводить не только в кругу семьи, но и со своими друзьями, знакомыми, мы все-таки настоятельно рекомендуем данные праздники хотя бы в этом году проводить в близком кругу своих родственников, чтобы не быть причастным к заражению себя или своих знакомых», — сказала чиновница.

Светлана Ермак агентство БЕЛТА . «Это является основным профилактическим средством, нужно воздержаться от проведения таких мероприятий», - цитируетагентство

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Санслужба настоятельно рекомендует минчанам провести Новый год в кругу семьи Санслужба также рекомендует сделать покупки к праздникам заранее.

Что касается корпоративов, то главный санврач напомнила: решением Мингорисполкома всем объектам общепита было запрещено проводить закрытые и заказные мероприятия.Санслужба также рекомендует сделать покупки к праздникам заранее, чтобы избежать очередей. При посещении торговых центров, магазинов обязательно использовать средства индивидуальной защиты.