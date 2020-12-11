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Санслужба настоятельно рекомендует минчанам провести Новый год в кругу семьи
Источник материала: UDF
Декабрь 2018. Фото Воли Офицеровой
«Учитывая, что новогодние праздники - это массовые мероприятия, которые любят проводить не только в кругу семьи, но и со своими друзьями, знакомыми, мы все-таки настоятельно рекомендуем данные праздники хотя бы в этом году проводить в близком кругу своих родственников, чтобы не быть причастным к заражению себя или своих знакомых», — сказала чиновница.
Что касается корпоративов, то главный санврач напомнила: решением Мингорисполкома всем объектам общепита было запрещено проводить закрытые и заказные мероприятия.
«Это является основным профилактическим средством, нужно воздержаться от проведения таких мероприятий», - цитирует Светлана Ермак агентство
Санслужба также рекомендует сделать покупки к праздникам заранее, чтобы избежать очередей. При посещении торговых центров, магазинов обязательно использовать средства индивидуальной защиты.
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Санслужба также рекомендует сделать покупки к праздникам заранее.
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