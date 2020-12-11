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Праздник 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день, у кого именины

11.12.2020 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
11 декабря православные чтят память преподобномученика Стефана Нового, который жил в VIII веке, когда в Византийской империи жестоко преследовались почитатели святых икон. Он прославился созданием общин с верными последователями и погиб от рук наемных убийц, подосланных императором.

Святой Стефан вместе со своей семьей длительное время был вынужден скрываться из-за репрессий, вызванных господствующим учением иконоборцев в Константинополе. Юноша отправился к блаженному отшельнику Иоанну на гору святого Авксентия, где вскоре образовалась обитель. Через некоторое вреся Стефан стал ее игуменом, и когда слух о благочестии монахов и их почитании икон дошел до императора, правитель приказал арестовать исповедника.

Стефана сослали на далекий остров, но и там быстро собрал учеников вокруг себя. Тогда император распорядился бросить игумена в темницу, и опасаясь народных волнений на суде и протестов, принял решение убить исповедника до начала судилища. Как гласят церковные предания, на следующий день после смерти Стефана Константинополь погрузился во мглу, и на столицу обрушилась мощная буря.

Также в народе дата называлась Стефан или Сойкин день. В эту дату существовали обычаи и приметы, которые наши предки прилежно выполняли.

Традиции и поверья 11 декабря:
В народной традиции на Стефана особое внимание уделялось сойке, которая считалась покровительницей новорожденных. Эта маленькая птичка, способная подражать любым звукам, приносила детям, рожденным 11 декабря, удачу во всех делах и счастливую долю.

Строго запрещалось причинять сойкам любой вред в этот день, а нарушителей этого правила, как верили, ждала вскоре большая беда.

Согласно еще одному поверью, если последовать за пролетающей сойкой, то она может привести к богатству и счастью.

Главные приметы 11 декабря:


Если в этот день случилась оттепель, то вскоре ударят долгие морозы.

Если на Стефана погода сухая и холодная, значит лето будет очень жарким.

Если гуси в этот день часто хлопают крыльями, то скоро жди потепление.

Когда в ночное время выпадает снег, значит сугробы останутся надолго, а если в дневное время - значит скоро растают.

Если на Стефана в небе видна багровая заря, то вскоре налетят сильные резкие ветра.

Кстати, в Сойкин день можно было гадать на любовь, удачу и деньги. Для этого бросали в снег горсть монеток, а затем искали их в сугробах. Если первая найденная монета была крупного номинала, значит достаток умножится и ждет удача, а когда малого - больших денег в ближайшее время не видать.

В этот день именины отмечают Степан, Федор, а также Иринарх.
 
 
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Если в этот день случилась оттепель, то вскоре ударят долгие морозы.
 
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