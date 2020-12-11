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Лукашенко: Пандемия убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе мы сможем быть сильнее
Источник материала: ОНТ
Пандемия убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе страны ЕАЭС могут быть сильнее, заявил сегодня во время заседания Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко,
Глава государства отметил, что это наиболее актуально в 2020 году, испытавшем на прочность сферы здравоохранения и экономики всех стран.
ФОТО: БЕЛТА
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Пандемия убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе страны ЕАЭС могут быть сильнее, заявил сегодня во время заседания Высшего Евразийского...
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