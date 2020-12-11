Церемония награждения лауреатов Нобелевских премий прошла в режиме онлайн

Источник материала: ОНТ

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий. Из-за пандемии она прошла онлайн.

Неизменным остался день – её приурочили ко дню памяти изобретателя, предпринимателя и филантропа Альфреда Нобеля, который скончался десятого декабря 1896 года. Событие проходило в украшенном тысячами цветов золотом зале ратуши Стокгольма. А лауреатов из своего дворца дистанционно приветствовал шведский король Карл XVI Густав.

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