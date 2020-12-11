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В Беларуси наладят производство дженерика новейшего препарата от ВИЧ
Источник материала: ОНТ
Беларусь сможет производить дженерик препарата нового поколения против ВИЧ. Об этом было заявлено во время онлайн-конференции министра здравоохранения с руководством Патентного пула лекарственных средств.
Дженерик от ВИЧ рекомендован Всемирной организацией здравоохранения в качестве препарата первой линии для лечения. Переговоры по лицензированию велись долго. Но Беларусь все же получила эту возможность – благодаря, прежде всего, эффективному опыту борьбы с ВИЧ-инфекцией.
Препарат будет доступен пациентам. А еще это позволит перейти на новые, более современные схемы лечения. В соглашение включены также Азербайджан, Казахстан и Малайзия.
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Беларусь сможет производить дженерик препарата нового поколения против ВИЧ. Об этом было заявлено во время онлайн-конференции министра здравоохранения с...
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