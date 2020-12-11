Сформирован новый состав правления «Белгазпромбанка»: «Все, кто работал при Бабарико»

Источник материала: Салiдарнасць

Правление сформировано из действующих сотрудников банка.





Как сообщает пресс-служба «Белгазпромбанка», 8 декабря советом директоров единогласно принято решение о внесении изменений в состав правления банка.

Исполняющим обязанности председателя правления назначена заместитель председателя правления Ирина Потапова. Также в состав правления входят: исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, зампредседателя правления Александр Сотников.

Временная администрация по управлению банком, которую возглавляла Надежда Ермакова , завершила работу 10 декабря в соответствии с постановлением Нацбанка. Правление ОАО «Белгазпромбанк» приняло полномочия по управлению банком 11 декабря.

Как сказали «Салiдарнасцi» в банке, все люди в новом составе правления работали еще при Викторе Бабарико.