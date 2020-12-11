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Сформирован новый состав правления «Белгазпромбанка»: «Все, кто работал при Бабарико»
11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правление сформировано из действующих сотрудников банка.
Как
Исполняющим обязанности председателя правления назначена заместитель председателя правления Ирина Потапова. Также в состав правления входят: исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, зампредседателя правления Александр Сотников.
Временная администрация по управлению банком,
Как сказали «Салiдарнасцi» в банке, все люди в новом составе правления работали еще при Викторе Бабарико.
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Правление сформировано из действующих сотрудников банка.
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