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ФК «Витебск» уволил главного тренера Сергея Ясинского
Источник материала: Навiны
Первое громкое сообщение в футбольное межсезонье поступило из Витебска.
Одноименный ФК объявил сегодня о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Ясинским.
«Сегодня по соглашению сторон был расторгнут контракт с главным тренером футбольного клуба "Витебск"», — отмечает пресс-служба клуба.
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Первое громкое сообщение в футбольное межсезонье поступило из Витебска.
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