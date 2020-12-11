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«Ответят перед законом». Тихановская жестко предупредила службы, которые «кошмарят» бизнес

11.12.2020 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Отечественный бизнес сделал смелый шаг, поддержав протест и забастовку. За это режим запустил волну репрессий против предпринимателей, заявляет экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«Ответят перед законом». Тихановская жестко предупредила службы, которые «кошмарят» бизнес

«По всей стране по надуманным причинам закрыто несколько сотен заведений общественного питания, торговли и сферы услуг. Под угрозу поставлены инвестиции предпринимателей, благосостояние наемных работников, тысячи которых уже остались без работы, а также их семей», — отмечает политик.

В этой связи Тихановская заявляет, что:

1. Все политически мотивированные приказы, предписания и другие решения должностных лиц в отношении бизнесов-участников забастовки признаются недействительными. Возврату подлежат все уплаченные штрафы. Кроме этого, после восстановления законности в стране владельцы бизнесов смогут рассчитывать на справедливую компенсацию понесенных в связи с запретом на осуществление хозяйственной деятельности убытков.

2. Должностные лица органов власти, работники санитарно-эпидемиологической службы, МЧС и других организаций и ведомств, издавшие политически-мотивированные приказы будут привлечены к ответственности. К ним также будут предъявлены регрессные иски на покрытие убытков, понесенных в результате выполнения таких приказов.

3. В случаях, когда политические репрессии были использованы для рейдерского захвата бизнесов или активов приближенными к власти бизнесменами, весь доход, полученный от ведения хозяйственной деятельности, будет обращен в пользу государства.

 
 
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Отечественный бизнес сделал смелый шаг, поддержав протест и забастовку. За это режим запустил волну репрессий против предпринимателей, заявляет экс-кандидат в...
 
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