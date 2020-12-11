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Более 900 грузовиков застряли на границе Беларуси и Евросоюза

11.12.2020 13:05 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На границах Беларуси с Европейским союзом находится 900 грузовиков, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

На латвийском направлении, в пунктах пропусках «Григоровщина» и «Урбаны», стоят более 230 грузовых автомобилей, сообщается на сайте ГПК.

Самые загруженные пункты пропуска на Литву - «Каменный Лог» (более 260 машин) и «Котловка» (более 200). В «Беняконях» находятся 110 машин, в «Привалке» - 90.

Пункты пропуска на Польшу, по данным ГПК на 12.00 11 декабря, свободны.

Всего на границе с ЕС в данный момент находятся более 900 фур.

Напомним, что с 21 декабря на границах в связи с распространением COVID-19 начнут действовать новые правила: будут закрыты наземные пункты пропуска на выезд.

 
 
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На границах Беларуси с Европейским союзом находится 900 грузовиков, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
 
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