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Более 900 грузовиков застряли на границе Беларуси и Евросоюза
Источник материала: БДГ
На границах Беларуси с Европейским союзом находится 900 грузовиков, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
На латвийском направлении, в пунктах пропусках «Григоровщина» и «Урбаны», стоят более 230 грузовых автомобилей,
Самые загруженные пункты пропуска на Литву - «Каменный Лог» (более 260 машин) и «Котловка» (более 200). В «Беняконях» находятся 110 машин, в «Привалке» - 90.
Пункты пропуска на Польшу, по данным ГПК на 12.00 11 декабря, свободны.
Всего на границе с ЕС в данный момент находятся более 900 фур.
Напомним, что с 21 декабря на границах в связи с распространением COVID-19
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На границах Беларуси с Европейским союзом находится 900 грузовиков, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
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