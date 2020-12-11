Более 900 грузовиков застряли на границе Беларуси и Евросоюза

На границах Беларуси с Европейским союзом находится 900 грузовиков, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

На латвийском направлении, в пунктах пропусках «Григоровщина» и «Урбаны», стоят более 230 грузовых автомобилей, сообщается на сайте ГПК.

Самые загруженные пункты пропуска на Литву - «Каменный Лог» (более 260 машин) и «Котловка» (более 200). В «Беняконях» находятся 110 машин, в «Привалке» - 90.

Пункты пропуска на Польшу, по данным ГПК на 12.00 11 декабря, свободны.

Всего на границе с ЕС в данный момент находятся более 900 фур.