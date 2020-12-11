Масочный режим может продлиться в Минске несколько месяцев

Источник материала: АФН

Масочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев, сообщила сегодня журналистам главный санитарный врач столицы Светлана Ермак.

"В ближайшие несколько месяцев придется соблюдать такой строгий профилактический режим", - сказала Светлана Ермак, которую цитирует БелТА.

Обязательный масочный режим введен в Минске 12 ноября. В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.