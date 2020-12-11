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В Беларуси в январе-сентябре зафиксировано 5 тыс. случаев вишинга

11.12.2020 13:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси сообщил, что за 3 квартала 2020 года в стране зафиксировано около 5 тыс. случаев вишинга.

"Сейчас основной вид мошенничеств - это случаи с использованием методов социальной инженерии. Этот тренд укрепляется из года в год, основной его скачек случился в 2019 году, когда в ноябре наши граждане были атакованы с использованием такого метода, как вишинг, то есть телефонного мошенничества. Это плавно перешло в 2020 год, и на протяжении всего года мы наблюдаем, что этот вид мошенничества носит некоторый скачкообразный характер, потому что это бизнес, он обкатывается на других странах, меняются его алгоритмы", - сообщил начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы управления защиты информации Национального банка Беларуси Сергей Майсейшин.

 
 
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Нацбанк Беларуси сообщил, что за 3 квартала 2020 года в стране зафиксировано около 5 тыс. случаев вишинга.
 
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