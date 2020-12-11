"Каляды разам з Маляванычам" - на Youtube появилась альтернатива "Калыханке"

Экс-ведущий программы телеканала "Беларусь-1" "Калыханка", актер минского театра имени Горького Александр Жданович каждый вечер в 19.30 читает сказки.









Выпущено уже восемь выпусков и каждый вечер весь декабрь в 19.30 дети и их родители могут включить трансляцию на YouTube и послушать очередную сказку на белорусском языке в исполнении Маляваныча













Напомним, что в ноябре Александра Ждановича задержали силовики за то, что во время протестов он заступился за женщину. Александр отбыл 9 суток в Жодинском ИВС.