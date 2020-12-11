Татьяна Навка показала исхудавшего мужа Заворотнюк

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская фигуристка Татьяна Навка шокировала фанатов: на серии видеороликов с новогодних репетиции, спортсменка "засветила" сильно похудевшего коллегу Петра Чернышева.

Долгое время супруга Дмитрия Пескова работала над шоу "Ледниковый период", но после занялась предновогодним сказочным проектом. Навка уже начала тренироваться в компании супруга актрисы Анастасии Заворотнюк.

В сети активно обсуждают новые публикации Навки в Instagram: на видеозаписях с репетиции фигуристка показала Петра Чернышева, который выглядел изможденным и исхудавшим.

На одном из роликов спортсмен пожаловался костюмерше, что его концертный костюм стал слишком свободным и его нужно срочно ушить.

Внимательные фанаты предположили, что Чернышев потерял вес из-за постоянного стресса и волнения из-за болезни супруги.

Напомним, что недавно дочь Заворотнюк рассказала о переменах в жизни "прекрасной няни" и прокомментировала слухи о ее выздоровлении.

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