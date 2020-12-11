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Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, снова вышла замуж
Источник материала: Tut.by
Год назад Маргарита Грачева
Еще летом Рита снова вышла замуж, однако фотографии со свадьбы опубликовала только сейчас. Делимся с вами этими кадрами, которые подтверждают: все ограничения и стереотипы — у нас в голове, и человек может быть счастлив даже после тяжелейшего горя.
Свадьбу пары трудно назвать традиционной. Она прошла в Санкт-Петербурге, на природе. Молодожены выбрали черные обручальные кольца, а невеста вместо платья надела белый комбинезон. Также Рита сказала, что ставила подпись протезом, потому что ей очень трудно писать левой рукой.
Женщина продолжает скрывать свою частную жизнь, так что кратким комментарием о ее возлюбленном поделилась подруга: «Максим очень хороший! Добряк и весельчак! Дай бог им счастья и долгих лет совместной жизни! Все будет хорошо, ведь Маргарита заслужила счастье». Также подруга отметила, что Максим прекрасно ладит с детьми Риты от первого брака.
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Показываем вам первые фотографии со свадьбы и радуемся за Риту, разговор с которой мы публиковали, когда она приезжала в Минск.
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