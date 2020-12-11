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Из-за гололедицы в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: ОНТ
Погода продолжает испытывать белорусов – холод сменился потеплением, и Беларусь буквально сковала гололедица. По всей стране объявлен оранжевый уровень опасности.
Улицы Гомеля утром превратились в один большой каток. Несмотря на плюс, земля остается холодной – капли выпавшего дождя тут же замерзают и превращаются в ледяную корку.
Водителей просят по возможности отложить любые дальние поездки и садиться за руль только в случае крайней необходимости. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Тротуары, пешеходные зоны, остановки обрабатываются противогололёдными смесями.
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Погода продолжает испытывать белорусов – холод сменился потеплением, и Беларусь буквально сковала гололедица. По всей стране объявлен оранжевый уровень...
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