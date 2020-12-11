В Кобринском районе сгорело зернохранилище

Источник материала: ОНТ

В Кобринском районе устанавливаю причину пожара на одном из складов зерноперерабатывающего предприятия.

Огонь вспыхнул поздно вечером и очень быстро распространился на несколько построек. На возгорание среагировала пожарная сигнализация. Пламя удалось потушить, полностью уничтожена кровля строений, сгорела часть зерна. Остальные запасы – около четырех тысяч тонн – удалось спасти. Люди при пожаре не пострадали.

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