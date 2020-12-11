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В Кобринском районе сгорело зернохранилище

11.12.2020 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Кобринском районе сгорело зернохранилище

В Кобринском районе устанавливаю причину пожара на одном из складов зерноперерабатывающего предприятия. 

Огонь вспыхнул поздно вечером и очень быстро распространился на несколько построек. На возгорание среагировала пожарная сигнализация. Пламя удалось потушить, полностью уничтожена кровля строений, сгорела часть зерна. Остальные запасы – около четырех тысяч тонн – удалось спасти. Люди при пожаре не пострадали. 

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В Кобринском районе устанавливаю причину пожара на одном из складов зерноперерабатывающего предприятия.  Огонь вспыхнул поздно вечером и очень быстро...
 
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