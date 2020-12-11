Лукашенко: полномочия ЕЭК нужно усиливать

Источник материала: ОНТ

Полномочия ЕЭК нужно усиливать. Такое мнение высказал Президент Беларуси сегодня во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом пишет БелТА .

Подводя итоги работы ЕАЭС в 2020 году, Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на пандемию, продолжилась работа по активному развитию сотрудничества с международными организациями — прошли мероприятия в соответствии с соглашениями о торговле с Китаем, Вьетнамом и Ираном; ведутся переговоры по заключению торговых договоров с Египтом, Израилем и Индией; продолжается подготовка к началу переговоров по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией.

Президент Беларуси также отметил, что из программы на время белорусского председательства не все пункты были выполнены в силу объективных обстоятельств. Но Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместная работа по предложенным направлениям продолжится и в 2021 году.

Также Президент Беларуси заявил о необходимости использовать потенциал Евразийского экономического союза для продвижения продукции на рынки третьих стран.

ФОТО: БелТА





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