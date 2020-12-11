Источник материала: Хартия'97

В субботу пройдет круглый стол «Право на восстание в современном мире» 11.12.2020, 13:17

Мероприятие начнется в 16.00 по минскому времени.

Круглый стол «Право на восстание в современном мире» начнется в субботу, 12 декабря, в 16-00 по минскому времени, сообщили его организаторы.

Зрители будут видеть трансляцию дискуссии через YouTube .

Подтемы круглого стола:

I. Право на восстание как ultima ratio.

1) При каких условиях народ имеет право на восстание?

2) BLM — легитимное сопротивление произволу и пример для подражания для российской оппозиции или погромы и беззаконие?

3) Сопротивление насильственное и ненасильственное.

4) Возможна ли эффективная реализация права на восстание там, где у граждан нет права на оружие?

5) Является ли раскол в рядах правящей элиты обязательным условием успешности революции?

Формат конференции предполагается следующий:

Первая часть (2 часа):

- Вступительное слово из студии;

- Доклады участников (10 минут);

- Вопросы от ведущих из студии;

Перерыв 15 минут

Вторая часть:

Реплики / вопросы спикеров круглого стола друг к другу / подключение постоянных участников Форума свободной России к конференции для вопросов к спикерам /

Участники круглого стола:

Гарри Каспаров – политик, глава Совета «Фонда защиты прав человека»; Андрей Илларионов – экономист, публицист; Леонид Гозман – политик; Андрей Сенченко – народный депутат Украины V — VII созывов; Елена Галкина – политический аналитик, доктор исторических наук; Михаил Светов –политолог, член федерального комитета Либертарианской партии России; Степан Григорян – председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству (Армения); Наталья Радина – главный редактор портала «Хартия’97» (Беларусь); Станислав Станских – российский юрист-конституционалист; Владислав Барабанов – фигурант «Московского дела».

Модераторы:

Иван Тютрин – политик, сооснователь Форума свободной России; Даниил Константинов – руководитель «Русского Европейского Движения» (Литва), бывший политзаключенный.

Мероприятие также можно увидеть в Facebook .

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