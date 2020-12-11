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Биржа: доллар существенно просел на торгах 11 декабря

11.12.2020 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта существенно просела на последних на этой неделе торгах на Белорусской валютно-фондовой биржи.

Биржа: доллар существенно просел на торгах 11 декабря

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих отметках:

  • доллар — 2,5334 белорусского рубля (-0,0142 пункта);
  • евро — 3,075 белорусского рубля (-0,0051 пункта);
  • российский рубль — 3,4639 белорусского рубля за 100 российских (+0,0056 пункта).
 
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Американская валюта существенно просела на последних на этой неделе торгах на Белорусской валютно-фондовой биржи.
 
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