|
Биржа: доллар существенно просел на торгах 11 декабря
Источник материала: Навiны
Американская валюта существенно просела на последних на этой неделе торгах на Белорусской валютно-фондовой биржи.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих отметках:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская валюта существенно просела на последних на этой неделе торгах на Белорусской валютно-фондовой биржи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)