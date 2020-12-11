Всем по пятьсот: за что ИП могут дать максимальный штраф

Предпринимателям в нашей стране грозят самые разные по сумме штрафы. Naviny.by выяснили, какие административные нарушения обойдутся ИП дороже остальных.





Согласно Кодексу об административных правонарушениях Беларуси максимальный штраф, который может налагаться на индивидуального предпринимателя, — это 500 базовых величин (13 500 рублей).

Уточним, что это именно потолок штрафа, поскольку КоАП определяет не только максимальный, но и минимальный размер штрафа за одно и то же правонарушение.

Есть восемь причин, по которым предприниматели могут расстаться с этими деньгами.

Легализация преступных доходов

Штраф в 500 базовых величин грозит предпринимателю, который во время проведения финансовых операций не предотвращает, во-первых, легализацию доходов, полученных преступным путем, а во-вторых, финансирование терроризма или распространения оружия массового поражения (статья 11.72 КоАП).

Продажа испорченных продуктов

Максимальный денежный штраф в размере 13 500 рублей может заплатить предприниматель, который продает или предлагает к реализации товары с истекшим сроком годности либо хранения (статья 12.17 КоАП).

Нарушение оборота алкоголя и табака

Аналогичный штраф грозит ИП, если он торгует или ввозит в Беларусь алкогольные напитки без акцизных марок и сопроводительных документов, которые подтверждают легальность ввоза алкоголя, его приобретения и производства (статья 12.23 КоАП).

При этом сам предмет административного правонарушения, то есть алкоголь, у ИП конфискуют.

По этой же статье КоАП максимальный штраф в 500 базовых величин установлен для предпринимателей и за подделку акцизов на алкогольную или табачную продукцию, которую они ввозят (торгуют).

Необеспечение качества алкоголя

Предприниматель может торговать алкоголем, как и непищевой спиртосодержащей продукцией либо непищевым этиловым спиртом, если у него есть документы (маркировка), которые подтверждают, что эта продукция соответствует актам технического нормирования и стандартизации.

Если у ИП нет документов, но он стал торговать этой продукцией, с него могут взыскать штраф до 500 базовых величин, причем с конфискацией предмета правонарушения (статья 12.25 КоАП).

Тот же штраф с конфискацией по этой статье КоАП последует, если ИП производит фальсифицированный алкоголь, вовлекает его в оборот, перевозит, хранит или торгует таким фальсификатом.

Несоблюдение порядка продажи алкоголя

Если предприниматель нарушит порядок реализации алкогольных напитков, а именно будет торговать им в розницу в местах и формах, в которых эта торговля запрещена, его тоже могут оштрафовать на сумму до 500 базовых величин (статья 12.26 КоАП).

Незаконный оборот семян мака

В том случае, когда ИП продаст оптовую партию семян мака неуполномоченной организации или сам купит у такой организации эти семена, его могут наказать штрафом до 250 базовых величин (6750 рублей).

Если же предприниматель совершит подобное правонарушение повторно в течение года после того, как на него наложено административное взыскание, штраф может увеличиться вдвое — до 13 500 рублей (статья 12.49 КоАП).

В обоих случаях последует конфискация семян мака как предмета правонарушения. Причем независимо от того, в чьей собственности эти семена находятся.

Нарушение технических регламентов

Выпуск, в том числе в продажу и после ремонта, либо поставка (реализация) предпринимателем продукции, которая не соответствуют актам технического нормирования и стандартизации, а также требованиям образцов (эталонов) по качеству, маркировке, комплектности, упаковке, грозят ИП штрафом в размере до 100% от стоимости реализованной продукции (статья 23.12 КоАП).

В ситуации, когда эту цену установить невозможно, ИП может быть оштрафован по максимуму — на 13 500 рублей.

Невыполнение требований по единству измерений

Если предприниматель выпускает в обращение (в том числе продает или передает в аренду) средства измерения, которые предназначены для применения в сфере метрологии, но не прошли поверку или калибровку, то с него могут взыскать штраф в размере до 100% от стоимости реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

Когда эту стоимость определить невозможно, КоАП устанавливает для предпринимателя, опять же, штраф до 500 базовых величин (статья 23.13).

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Весной этого года на общественное обсуждение был вынесен проект нового КоАП, после чего законопроект поступил в парламент. Планируется, что новый кодекс вступит в силу в 2021 году.

Из проекта кодекса видно, что потолок максимального штрафа для ИП остался прежним (500 базовых величин). Присуждают его за те же самые восемь правонарушений, которые перечислены выше. Получается, что нынешний КоАП совпадает в этой части с новым.

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