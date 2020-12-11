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Белгазпромбанк опубликовал новый состав правления

11.12.2020 13:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

8 декабря 2020 года советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» единогласно принято решение о внесении изменений в состав правления банка (протокол №4 от 08.12.2020).

Правление Белгазпромбанка сформировано из действующих сотрудников банка, сообщил банка на своем сайте после того, как Нацбанк РБ отозвал временную администрацию.

Исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» назначена заместитель председателя правления Потапова Ирина Олеговна.

Также в состав правления входят: исполнительный директор Авраменко Татьяна Васильевна, начальник управления финансовых институтов Антонова Ирина Александровна, директор департамента корпоративного бизнеса Вождаев Александр Станиславович, директор департамента розничного бизнеса Кирьянов Константин Александрович, исполнительный директор Короткевич Владимир Витальевич, заместитель председателя правления Сотников Александр Евгеньевич.

«Правление ОАО «Белгазпромбанк» приняло полномочия по управлению банком 11 декабря 2020 года», - говорится в сообщении.

 
 
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8 декабря 2020 года советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» единогласно принято решение о внесении изменений в состав правления банка (протокол №4 от 08.12.2020).
 
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