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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гололеда

11.12.2020 13:45 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На пятницу и субботу синоптики объявили штормовое предупреждение из-за гололеда.

12 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). На дорогах гололедица.

Температура минимальная ночью от -8°С по востоку до +1°С по юго-западу страны, максимальная днем -5..+1°С, сообщает Белгидромет.

13 декабря ночью местами, днем на большей части территории страны прйдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах гололед. Температура ночью ожидается -1..-8°С, по юго-западу 0..+1°С, днем -4..+3°С.

14 декабря, в понедельни, на большей части территории страны пройдут осадки, местами будет гололед. Ночью будет от -6°С до +1°С, днем -3..+3°С.

 
 
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На пятницу и субботу синоптики объявили штормовое предупреждение из-за гололеда.
 
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