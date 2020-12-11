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Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от Covid-19

11.12.2020 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Латвии от Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук. Ему было 59 лет



Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь, — рассказал порталу Delfi директор ArtDocFest/Rīga Виталий Манский. Сегодня поступила информация о том, что режиссер умер от осложнений Covid-19.

В Латвию 59-летний режиссер прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, в планах всемирно известного режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. 

После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. Поиск был затруднен в связи с правилами по защите личных данных.

Сегодня появилась информация о том, что режиссер умер в больнице в 1.20 от осложнений Covid-19, сообщил Delfi Виталий Манский. Смерть Ким Ки Дука, по словам Манского, подтвердила его переводчица Дарья Крутова. 

Посольство Южной Кореи в Латвии на вопрос Delfi сообщило, что на данный момент не готово комментировать эту информацию.

Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".
 
 
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В Латвии от Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук. Ему было 59 лет
 
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